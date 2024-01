Jadwal 15 Festival dan Konser Musik Internasional di Indonesia 2024

Advertisement

1. Golden Disc Awards 2024

2. NCT 127 3rd Tour Neo City - The Unity

3. Yoasobi Live in Jakarta

4. Louis Tomlinson Faith In The Future World Tour

5. Jogjarockarta Fest 2024

6. Jonas Brothers The Tour Live in Jakarta 2024

7. Ado - The First World Tour Wish

8. Ed Sheeran: Mathematics Tour

9. Joyland Festival Bali 2024

10. Konser Novo Amor

11. Incubus Live in Jakarta

12. Diana Krall Live in Jakarta 2024

13. Niall Horan - The Show Live on Tour Asia 2024

14. Java Jazz Festival 2024

15. Synchronize Fest 2024

(ASA)

Pertunjukan musik berskala internasional akan kembali digelar di Indonesia pada 2024. Simak daftar festival hingga konser musik di bawah ini.Setelah grup K-pop BLACKPINK hingga band asl Inggris Coldplay sukses menggelar konser mereka pada tahun lalu. Kini, giliran musisi internasional lainnya yang berkunjung ke Indonesia dan mengguncang panggung pertunjukan musik yang akan digelar.Diketahui bahwa akan ada deretan festival hingga konser musik yang akan digelar di Indonesia pada paruh pertama 2024. Tentunya sudah banyak masyarakat yang menantikan acara itu. Kira-kira ada apa saja ya?Berikut deretan konser dan festival musik yang digelar di Indonesia paruh pertama 2024.Acara penghargaan musik asal Korea Selatan ini akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS), pada 6 Januari 2024. Golden Disc Awards 2024 akan menampilkan penampilan spesial dari beberapa penyanyi K-pop, seperti NewJeans, SEVENTEEN, STAYC, Stray Kids, IVE, LE SSERAFIM, YB, LA POEM, Parc Jae-jung, hingga Tomorrow X Together (TXT).Diketahui bahwa Jakarta, Indonesia, menjadi wilayah kelima yang terpilih untuk digelarnya acara itu di luar Korea Selatan, setelah Jepang (2012), Malaysia (2013), Cina (2015), dan Thailand (2022). Bagu Sobat Medcom yang ingin menonton Golden Disc Awards 2024, kamu bisa membeli tiket yang ditawarkan mulai dari Rp1,3 juta hingga Rp6 juta.Setelah tampil di SMCU PALACE 2023 pada September lalu, grup K-pop NCT 127 akan kembalu mengunjungi Indonesia dengan konser grupnya bertajuk The Unity. Do-young cs akan menggelar konser selama dua hari di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, pada 13-14 Januari 2024.Konser The Unity ini digelar usai NCT 27 merilis album terbarunya yang bertajuk Fast Check pada Oktober 2023. Bagi Sobat Medcom yang ingin menonton konser NCT 127 3rd Tour Neo City - The Unity, kamu bisa membeli tiket dari berbagai kategori yang ditawarkan mulai dari Rp1,5 juta hingga Rp4,5 juta.Dalam rangkaian tur Asia, Yoasobi akan menggelar konser di Indonesia. Superduo asal Jepang itu dijadwalkan akan mengadakan konser di Istora Senayan, Jakarta, pada 16 Januari 2024.Harga tiket Yoasobi bisa dikatakan lebih murah dibandingkan dengan dua acara musik di atas. Sobat Medcom bisa membeli tiket konser Yoasobi yang ditawarkan mulai dari Rp1,25 juta hingga Rp1,85 juta. Perlu diketahui bahwa harga tersebut belum termasuk pajak pemerintah 15%, biaya layanan 5%, dan biaya lainnya.Mantan anggota grup One Direction akan kembali ke Indonesia untuk menggelar konser tunggalnya di Beach City International Stadium (BCIS), pada 24 Januari 2024. Sebelumnya, ia pernah menggelar konser di Jakarta pada 2022 lalu.Perlu diketahui bahwa Jakarta, Indonesia, menjadi satu-satunya wilayah Asia yang dikunjungi oleh Louis Tomlinson pada 2024 untuk turnya itu. Bagi Sobat Medcom yang berencana menonton konser Louis Tomlinson Faith In The Future World Tour, kamu bisa membeli tiket yang ditawarkan mulai dari Rp1,1 juta hingga Rp1,6 juta.Ini merupakan festival musik rock kelas internasional yang diadakan setiap tahunnya sejak 2017 lalu. Pada tahun ini, Jogjarockarta Fest 2024 akan digelar di Kridosono Stadium, Yogyakarta, pada 27 Januari 2024.Nantinya ada deretan musisi internasional yang akan hadir dalam Jogjarockarta Fest 2024, seperti Kreator, kelompok musik trash metal asal Jerman, dan band heavy metal asal Swedia, yakni In Flames. Harga tiket untuk acara tersebut pun ditawarkan mulai dari Rp250 ribu untuk early bird. Namun kini Sobat Medcom perlu mengeluarkan biaya sebesar Rp600 ribu untuk menonton acara Jogjarockarta Fest 2024.Konser ini menjadi dari rangkaian perayaan album ke-6 Jonas Brothers yang dirilis pada tahun lalu, yakni The Album. Ini akan menjadi penampilan pertama mereka di Indonesia, lho.Jonas Brothers akan menggelar konser The Tour Live in Jakarta di ICE BSD, Tangerang Selatan, pada 24 Februari 2024. Untuk tiket akan dijual mulai 6 Januari 2024 pukul 10.00 WIB, melalui lamam resmi yang disediakan promotor Color Asia Live.Selain Yoasobi, ada juga penyanyi asal Jepang yang akan menggelar konser di Indonesia. Ado akan menggelar konser tur dunia pertamanya bertajuk Wish di Kasablanka Hall, Jakarta, pada 27 Februari 2024.Ini akan menjadi konser pertamanya di Indonesia. Oleh karena itu, Sobat Medcom bisa langsung membeli tiketnya yang dijual mulai dari Rp1,65 juta hingga Rp2,2 juta.Setelah sukses menggelar konser tunggalnya pada 2019 lalu, kini Ed Sheeran akan kembali lagi untuk menghibur penggemarnya di Indonesia. Nantinya pelantun lagu "Shape of You" itu akan menggelar konser bertajuj Mathematics Tour di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), pada 2 Marrt 2024.Uniknya, konser ini akan menggunakan konsep panggung 360 derajat. Tiket konser Ed Sheeran ini dijual mulai dari Rp900 ribu hingga Rp5 juta.Festival musik internasional tahunan yang satu ini akan kembali digelar pada 2024. Biasanya Joyland Festival akan menampilkan penayangan film, penampilan lawakan tunggal, ragam lokakarya, aktivitas keluarga, dan pasar komunitas lokal.Joyland Festival Bali 2024 akan digelar di Peninsula, Nua Dua, Bali, pada 1-3 Maret 2024. Untuk tiketnya akan dijual dengan presale 1 seharga Rp488 ribu hingga Presale 3 VIP Rp. 1,1 juta untuk akses selama tiga hari.Penyanyi asal Wales ini akan menggelar konser di Basketball Hall Senayan, Jakarta, pada 2 Maret 2024. Ini akan menjadi penampilan perdananya di Indonesia. Tiket konser Novo Amor ini dijual dengan harga mulai dari Rp650 ribu hingga Rp850 ribu.Grup musik asal Amerika Serikat yang pernah menangkan nominasi Grammy Award ini akan menggelar konser di Indonesia, lho. Incubus akan menghibur penggemar di Tennis Indoor Stadium Senayan, Jakarta, pada 24 April 2024.Indonesia terpilih menjadi negara pertama yang dikunjunginya dalam rangkaian tur Asia 2024. Untuk melihat penampilan keempat kalinya di Indonesia ini, tiket konser Incubus dijual mulai dari Rp950 ribu hingga paket premium seharga Rp2,35 juta.Musisi Jazz asal Kanada ini akan menggelar konser tunggalnya di JIExpo Theater Kemayoran, Jakarta, pada 4 Mei 2024. Tiket konser Diana Krall telah dijual dengan harga berkisar mulai dari Rp850 ribu hingga Rp15 juta untuk VIP.Tidak hanya Louis Tomlinson, mantan anggota One Direction yang lain, yakni Niall Horan, akan berkunjung ke Indonesia untuk tur Asia 2024. Pelantun lagu "This Town" ini akan menggelar konser di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, pada Sabtu, 11 Mei 2024.Konser ini masuk ke dalam rangkaian perayaan albumnya bertajuk The Show yang dirilis pada April 2023. Tiket konser Niall Horan ini dijual mulai Rp1,2 juta hingga Rp2 juta.Festival musik tahunan Java Jazz Festival (JJF) 2024 akan kembali digelar di JIEXpo Kemayoran, Jakarta, pada 24-26 Mei 2024. Akan ada banyak penampilan dari musisi nasional hingga Internasional, termasuk Laufey, musisi Jazz asal Irlandia-Cina.Untuk tiketnua dijual mulai dari Rp675 ribu untuk akses harian hingga Rp1,5 juta untuk akses masuk selama tiga hari. Sementara penampilan spesial Laufey bisa disaksikan dengan membeli tiket tambahan sebesar Rp275 ribu untuk hari Sabtu, 25 Mei 2024.Festival musik tahunan Synchronize Fest akan kembali hadir pada 2024 ini. Biasanya akan ada beberapa penampilan spesial yang dihadirkan dalam acara tersebut.Synchronize Fest 2024 dipastikan akan digelar pada 4-6 Oktober 2024. Untuk tiketnya telah dijual untuk Early Bird dengan harga mulai Rp500 ribu.