We The Fest 2024 Umumkan Jadwal Edisi Spesial 10 Tahun

(ELG)

Festival musik tahunan We The Fest (WTF) kembali hadir dalam rangka edisi anniversary ke 10. Festival musik ini hadir di Jakarta pada 19-21 Juli 2024."Festival musim panas persahabatan favoritmu akan hadir kembali! Tandai kalender kalian — WE THE FEST 10th Anniversary Edition ditetapkan pada 19, 20 & 21 Juli 2024! Pertahankan topi dan kacamata hitammu, karena #WTF24 akan menjadi salah satu yang menarik," tulis @we.the.fest.Pengumuman ini disampaikan hari ini melalui unggahan di akun Instagram @we.the.fest. Selain itu, We The Fest mengimbau pecinta musik ataupun penggemar untuk praregistrasi dalam mengetahui pengumuman terbaru di wethefest.com.We The Fest menjadi festival musik yang rutin mendatangkan musisi-musisi luar negeri dan dalam negeri. Sementara itu, banyak penggemar turut meramaikan kolom komentar pengumuman dengan menyerukan artis yang mereka inginkan tampil di panggung We The Fest 2024."10 tahun lhoooo lineup harus dar der dor," tulis netizen."OK where's the LINEUPPPPPP?!!!! TAME IMPALA PLEASE," kata yang lain."SZA dong," komentar warganet."Radiohead kalo bisa dateng gokil banget tuh," harap warganet."DANIEL CAESAR LAGI PLIS"Penyanyi asal Kanada, Daniel Caesar pernah menjadi salah satu penampil yang mengguncang panggung We The Fest 2023. Selain tanggal, We The Fest belum menyampaikan pengumuman lain, seperti venue, bocoran line up, hingga penjualan tiket.