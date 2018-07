Jason Mraz Kenang Pesta Pernikahan di Video Musik Terbaru

: Jason Mraz merilis video musik untuk singel terbarunya berjudul Might As Well Dance. Satu yang spesial, lewat video ini Jason membagikan sejumlah klip video dan foto dari pesta pernikahannya dengan Christina Carano tiga tahun silam.Jason dan Tina saling mengikat ikrar pernikahan dalam seremoni yang dihadiri keluarga dan sahabat pada 25 Oktober 2015. Menurut laporan E! News, seremoni pernikahan itu digelar di Gereja Pole Green Historic Mechanicsville dekat kawasan hutan Virginia, tempat Jason tumbuhbesar.Lagu Might As Well diproduksi oleh Andre de Santanna dan menampilkan gitaris tamu Molly Miller. Lewat akun Instagram resmi @jason_mraz, Jason menyebut Might As Well sebagai lagu favorit dari album keenamnya, Know. Dia juga bercerita bahwa lagu ini ditulis untuk membuat seseorang tersenyum."Sebuah country-funk jam yang ditulis untuk membuat seorang favoritku tersenyum," tulis Jason.Might As Well Dance menjadi singel ketiga dari Know yang akan dirilis dalam waktu dekat, menyusul album YES! yang dirilis empat tahun silam. Untuk Know, Jason bersama Atlantic Records telah lebih dulu melepas singel Have It All dan Unlonely.Jason adalah penulis lagu, penyanyi, dan produser kelahiran 23 Juni 1977. Karier solonya dimulai dengan album Waiting for My Rocket to Come pada 2002. Dia pernah meraih Piala Grammy atas lagu Lucky bersama Colbie Caillat dan Make It Mine.(DEV)