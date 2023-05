Dream Theater Guncang Jakarta, James LaBrie Kepanasan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Dream Theater mengguncang Jakarta dalam penampilan terakhir mereka di rangkaian tur dunia bertajuk "TOP OF THE WORLD TOUR". Supergrup metal progresif itu tampil di Ecopark, Ancol, Jakarta Utara, Jumat, 12 Mei 2023.Tampil tepat pukul delapan malam, Dream Theater langsung menyuguhkan "The Alien", single pembuka dari album terbaru mereka, A View from the Top of the World. Intro "The Alien" yang rapat nan berat langsung membuat para penggemar panas.Sajian selanjutnya ialah "6.00", salah satu lagu Dream Theater dengan intro paling ikonis, lantaran fill in dan beat drum-nya yang catchy. Pukulan drum Mike Mangini di lagu ini terasa mudah untuk dinikmati. Di tengah-tengah lagu, cabikan bass John Myung dan sentuhan magis dari kibordis Jordan Rudess pun tak kalah mencuri perhatian.Di tengah-tengah konser, sang vokalis, James LaBrie, mengeluhkan udara Jakarta yang panas. Ia pun mengaku kesulitan bernapas."Aku sangat kesulitan untuk bernapas di sini. Sial! Panas banget!," ujar James LaBrie usai membawakan lagu "Answering the Call"."Ada yang punya es? Tolong lemparkan ke sini!" lanjutnya.Selain tampil dengan repertoar dari album baru, James LaBrie, dkk pun turut membawakan lagu-lagu lama mereka. Misalnya seperti "Solitary Shell", "About to Crash (Reprise), dan "Losing Time/Grand Finale" yang dibawakan secara medley, sama seperti di versi albumnya, Six Degrees of Inner Turbulence (2002).Setelahnya, James LaBrie, dkk memanjakan para penggemar dengan salah satu lagu mereka yang paling hit, "Pull Me Under". Petikan gitar John Petrucci dengan sound yang clean membuka lagu ini. Drum dan kibor perlahan masuk, yang kemudian diikuti oleh bass, sebelum akhinya beat lagu berubah menjadi heavy.Ribuan orang yang memadati Ecopark Ancol pun tak bisa menahan diri untuk headbang di lagu "Pull Me Under". Mereka pun kompak bernyanyi bersama James LaBrie dengan lantang sepanjang lagu.Akhirnya, penampilan pun ditutup dengan "The Count of Tuscany". John Petrucci kembali memamerkan kelihaiannya di lagu ini. Melodi-melodinya terdengar indah, ditambah dengan lick-lick rumit, dan sound gitar yang megah membuat lagu ini sukses menjadi penutup yang manis.