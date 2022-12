Oscar Lolang RIlis Album Jalan Sendiri, tentang Fase Penerimaan Hidup

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penulis lagu dan penyanyi Oscar Lolang telah merilis EP baru berjudul Jalan Sendiri. Tujuh lagunya menghubungkan pendengar dengan identitas sebenarnya dari Oscar Lolang, yaitu seorang musisi folk yang mendongeng dengan gitar yang hangat, intim dan lirih.Oscar Lolang mengatakan bahwa Jalan Sendiri bercerita tentang penerimaan atau acceptance.“Seperti kondisi di mana kamu merasa sudah siap ‘pergi’ untuk melangkah maju. Namun ketika sedang bersiap-siap, membereskan lemari baju yang sudah berdebu, hal-hal yang tidak sengaja ditemukan malah meminta untuk diingat, dibereskan, dirapikan, agar menjadi doa untuk perjalanan kita kelak. Kurang lebih analogi itulah yang menjadi latar belakang lahirnya EP ini; lagu-lagu baru maupun lamaku yang harus kutuntaskan sebelum berjalan lebih jauh,” jelas Oscar Lolang dalam Press Release.Ia juga menuturkan bahwa ada tiga lagu yang menjadi lagu utama dari Jalan Sendiri, yaitu “The Only Blue I Love The Best”, “Memesan Luka”, dan “Jalan Sendiri”. Mendengarkan ketiganya memberikan gambaran langsung akan kedekatan tema yang dihadirkan di EP ini. Seperti lirik yang terdapat dalam lagu “Memesan Luka”, yaitu “aku memesan luka/dengan tindakanku/dari dungu kepalaku/lalui raut wajah, kaki dan tangan” yang tidak segan-segan dalam menjelaskan kerentanan Oscar. Kemudian dalam single pembuka “The Only Blue I Love The Best”, terdapat lirik “I’ve never been existed in any of your fate/Babe, you’re the only blue I’d never hate”. Ini menggambarkan kerelaan seseorang untuk melepaskan seseorang yang mereka kagumi.Perilisan Jalan Single dan single “The Only Blue I Love The Best” menandai kembalinya Oscar di penghujung tahun 2022. Kolektif Bandung Ultra Stardust membantu Oscar menghasilkan aset visual dengan nuansa klasik dan hitam putih. Oscar juga berkolaborasi dengan musisi lain seperti Alan Davison dalam “The Only Blue I Love The Best” dan Estu Hning dalam “Ode Untuk Mami-Mami” dan sekali lagi merekrut Syahresya Makryatarta sebagai pengolah suara.Kini, Jalan Sendiri sudah bisa didengarkan di seluruh platform digital streaming mulai 25 November 2022. Serta, video musik dari “The Only Blue I Love The Best” juga akan dirilis pada awal Desember 2022.(Sherviana)