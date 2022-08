Definisi Duet Maut, deadmau5 dan Kaskade Bentuk Grup Musik Kx5

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

deadmau5 dan Kaskade dengan bangga mengumumkan proyek unik kolaboratif mereka yang bernama Kx5. Proyek ini resmi debut pada 11 Maret 2022 lewat "Escape (feat. Hayla)", sebuah single baru yang turut menampilkan penyanyi dan penulis lagu asal Inggris, Hayla, yang ditampilkan secara langsung pertama kalinya di festival musik EDC Las Vegas bulan Mei lalu.Kx5 adalah kolaborasi yang lahir setelah proses panjang selama lebih dari satu setengah dekade. deadmau5 dan Kaskade mengubah lanskap musik elektronik ketika mereka pertama kali berkolaborasi bersama di lagu “I Remember” pada tahun 2008, yang dilanjutkan dengan “Move For Me” yang semakin memperkuat pengaruh mereka di genre musik elektronik. Kedua lagu ini sukses duduki posisi #1 di chart Dance/Mix Show Airplay Billboard. Kedua musisi peraih nominasi GRAMMY ini kemudian bertemu lagi di “Beneath with Me” di tahun 2016 yang turut menampilkan Skylar Grey.Single “Escape (feat. Hayla)” dirilis melalui label milik deadmau5 dan Kaskade, mau5trap dan Arkade, dan telah mengumpulkan lebih dari 44 juta stream serta masuk ke berbagai chart viral di Singapura, Malaysia, dan Vietnam.Sebagai nama besar dalam musik elektronik selama lebih dari dua dekade, musisi peraih multi-nominasi GRAMMY Award, Kaskade sudah tidak perlu diperkenalkan lagi. Daftar pencapaiannya yang panjang termasuk: 12 album studio, tujuh nominasi GRAMMY, satu-satunya musisi yang mengkonseptualisasikan dan membuat musik untuk satu season dari video game Rocket League, sebuah konser di Fortnite, dan menjadi musisi elektronik pertama yang menjadi headliner salah satu festival musik terbesar di dunia, Coachella.Tak hanya itu, pengaruhnya dalam musik dance juga tak diragukan lagi. Seringkali Kaskade disebut sebagai musisi pertama yang memperkenalkan genre musik ini kepada para pendengar baru yang akhirnya menjadi penggemar setia seumur hidup. Pada tahun 2019, ia berkolaborasi dengan Meghan Trainor melalui "With You," dengan Cheat Codes dalam "Be the One", dan dengan Gorgon City di "Go Slow," serta merilis berbagai remix untuk musisi-musisi ternama seperti Alicia Keys, Jennifer Lopez, dan Gwen Stefani. Pada 2020, Kaskade memasuki masa istirahat dari tur dan kemudian merilis musik paling banyak sepanjang karirnya.Joel Zimmerman, yang lebih dikenal sebagai deadmau5 (dibaca ‘dead mouse’), adalah salah satu produser musik elektronik paling dihormati di dunia saat ini. Selain menikmati kesuksesan di berbagai tangga lagu internasional dengan single bersertifikat platinumnya "Ghosts 'n' Stuff," serta "Professional Griefers," "Sofi Needs A Ladder" dan "I Remember," ia juga telah merilis tujuh album yang disambut hangat oleh para pencinta musik. Kemampuan musisi peraih JUNO Award dan nominasi GRAMMY® ini dalam mendorong batas-batasan yang ada terus bertumbuh seiring dengan penggemarnya yang kini telah mencapai lebih dari 15 juta di seluruh media sosialnya. Beberapa rilisan terbarunya termasuk "Pomegranate" dengan The Neptunes, "Bridged By A Lightwave" dengan Kiesza, "Channel 43" dengan Wolfgang Gartner, "Hypnocurrency" dengan REZZ, "When The Summer Dies" dengan Lights, "Hyperlandia" dengan Foster The People dan “this is fine.” dengan Portugal. The Man. Di luar karir musiknya, ia juga merupakan salah satu pendiri perusahaan game PIXELYNX dan merupakan seorang eksekutif di platform streaming bernama StreamVoodoo.