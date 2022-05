Elephant Kind Tampil di The Alternative Escape Inggris

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Grup musik Elephant Kind akan ikut berpartisipasi dalam acara The Alternative Escape 2022 yang diselenggarakan di Brighton, Inggris. Melalui unggahan di media sosial Elephant Kind, mereka akan tampil pada hari Rabu, 11 Mei 2022.The Alternative Escape sendiri merupakan salah satu rangkaian acara yang diselenggarakan oleh Label Rekaman Scruff of The Neck, yang dimana acara ini bersamaan dengan pekan festival The Great Escape di Brighton, Inggris.“Kami sangat senang untuk dapat memperkenalkan musik Elephant Kind di acara ini, dan bisa memainkan lagu-lagu baru yang akan dirilis di album ketiga nanti. Tampil di The AlternativeEscape 2022 juga merupakan festival pertama kami di tahun 2022, dan bisa menjadi bagian dari acara ini di pekan The Great Escape Festival di Brighton, it’s such an honor,” ujar Elephant Kind.Penampilan Elephant Kind di The Alternative Escape 2022 bisa disaksikan melalui kanal Scruff of the Neck di Twitch pada tautan ini , pada pukul 05.30 PM (BST) atau pukul 23.30 (WIB) hari Rabu, 11 Mei 2022.