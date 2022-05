Saksikan Langsung Konser BTS di Amerika, Grandy Soleman Takjub dengan Militansi Army

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Selebgram dan konten kreator Grandy Soleman Oley berkesempatan menyaksikan konser BTS di Amerika belum lama ini. Travel vlogger takjub dengan semangat dan loyalitas para Army (sebutan untuk penggemar BTS.Konser BTS bertajuk Permission to Dance on stage digelar selama empat hari yaitu, 8, 9, 15, dan 16 April 2022. Konser dilakukan di Allegiant Stadium, Las Vegas, Amerika."Konser BTS sendiri merupakan salah satu konser paling cangggih dan seru di dunia. Saya sudah beberapa kali ikut konser yang sejenis, but BTS concert is one the best concert i have ever seen," kata Grandy Soleman.Konser di Las Vegas ini adalah konser offline pertama BTS sekaligus pembuka tur dunia mereka setelah pertama kali digelar di Korea Selatan. Menurut Grandy, konser BTS benar-benar memanjakan mata para penggemarnya."Teknologi dan keseruan fans BTS membuat atmosfer Allegiant Stadium Las Vegas menjadi sangat-sangat menyenangkan. Permainan light stick BTS yang sudah terkoneksi satu dengan yang lain membuat konser ini menjadi konser yang sangat spektakuler," katanya.Grandy pun salut dengan militansi para Army yang rela datang jauh sebelum konser berlangsung. Belum lagi penggemar yang datang dari luar negeri. Salah satunya artis Luna Maya."Saya sendiri meyaksikan langsung para fans yang dengan rela mengantre merchand dari subuh dan tidak ragu untuk menghabiskan uang ribuan dollar untuk ikutan konser lebih dari sekali. Bahkan ada yang ikut konser empat kali.Kehadiran Grandy di Amerika sekaligus untuk berlibur. Pria 29 tahun ini bersyukur travel restrictions di sana sudah mulai dilonggarkan. Sehingga beberapa bulan kedepan, Amerika Serikat akan menurunkan Pandemi Covid-19 menjadi endemi.