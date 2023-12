Ini Daftar Konser K-Pop di Jakarta Tahun Depan, Catat Tanggalnya!

1. Golden Disc Awards ke-38



2. Lucy

3. NCT 127

4. The Rose

5. Xdinary Heroes

6. IVE

Kabar gembira bagi penggemar musik K-pop, sebab mereka akan menggelar konser di Indonesia tahun 2024.Para musisi ternama dari Korea Selatan akan menyapa para penggemarnya di Tanah Air dalam beberapa kesempatan, mulai dari ajang penghargaan musik hingga konser eksklusif.Dikutip dari berbagai sumber di media sosial, mereka akan melakukan konser musik pada hari berikut ini.Acara ini merupakan ajang penghargaan musik bergengsi Korea Selatan. GDA ke-38 rencananya akan diselenggarakan di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta pada 6 Januari 2024.Akan ada beberapa penyanyi K-pop yang turut memeriahkan kegiatan tersebut, antara lain E NHYPEN, NewJeans, SEVENTEEN, STAYC, Stray Kids, ZEROBASEONE, Keena FIFTY FIFTY, IVE, Le Sserafim, YB, La Poem, Tomorrow X Together, Park Jae Jung, Ha Jung Woo, Tiffany Young, Lee Jun Ho.Grup musik ini akan menggelar konser berjudul “We Are Landing” di Balai Sarbini, Jakarta Selatan pada 6 Januari 2024.Synergy Entertainment yang menjadi promotor acara tersebut menyampaikan daftar harga tiket yang sudah bisa dipesan sejak 28 Oktober 2023 di www.myticket.asia. Ini dia daftar harganya.VIP (Include Group Photo dan Hi-Bye): Rp 2.400.000DIAMOND (Include Hi-Bye): Rp 2.150.000PLATINUM (Include Hi-Bye): Rp 2.000.000GOLD: Rp 1.700.000SILVER: Rp 1.250.000.Grup berikutnya yang akan tampil di Indonesia ialah NCT 127. Mereka akan menggelar konser berjudul NCT 127 3RD Tour “Neo City: Jakarta— the Unity” selama dua hari pada 13-14 Januari 2024 di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta.Tiket bisa didapatkan di dyandraglobalstore.com dengan tarif berikut:CAT 1A, 1B, 1C, ID (standing): Rp 3.350.000CAT 2 (seated): Rp 3.200.000CAT 3 (seated): Rp 2.600.000CAT 4A, 4B (seated): Rp 2.000.000CAT 5A, 5B (seated, restricted views): Rp 2.600.000CAT 6A, 6B (seated, restricted views): Rp 1.500.000UNITY: Rp 4.550.000Band indie rock asal Korea Selatan yang terdiri dari Hajoon, Woosung, Dojoon, dan Jauhyung ini akan menyelenggarakan konser bertajuk “Dawn to Dask Asia/Europe Tour” tahun 2024. Di Indonesia, band tersebut akan tampil di The Kasablanka Hall, Jakarta pada 18 Januari 2024.Band rock asal Korea Selatan ini akan menggelar konser di The Kasablanka Hall, Jakarta pada 2 Maret 2024. Xdinary Heroes memiliki enam personel yaitu Gunil, Jungsu, Gaon, O.de, Junhan, dan Jooyeon.Berikut list harga tiketnya yang bisa dipesan melalui tiket.com.MCP PACKAGE (numbered seating): Rp 2.800.000BLUE (numbered seating): Rp 2.400.000GREEN (numbered seating): Rp 1.700.000YELLOW (standing): Rp 1.100.000Grup perempuan ini akan mengadakan tur konser dunia pertama pada tahun 2024. IVE yang terdiri dari An Yujin, Gaeul, Rei, Jang Wonyoung, Liz, dan Leeseo akan tampil di ICE BSD City selama dua hari pada 13-14 Januari 2024.Berikut list harga tiketnya:BLUE PLATINUM PACKAGE (SOUNDCHECK + SEND-OFF): Rp 3.500.000BLUE SOUNDCHECK PACKAGE: Rp 3.200.000BLUE: Rp 2.900.000PINK: Rp 2.700.000GREEN: Rp 2.400.000YELLOW: Rp 2.200.000ORANGE: Rp 1.800.000GRAY: Rp 1.200.000(Abdurrahman Addakhil)