Tutup Tahun 2020, Ardhito Pramono Rilis Lagu Bertema Liburan

Menjelang perayaan Tahun Baru dan di malam Natal, Ardhito Pramono punya persembahan spesial. Dia merilis lagu berjudul New Year's Eve.Lagu New Year's Eve merupakan refleksi dari perjalanan Ardhito selama tahun 2020. Bisa menciptakan lagu bertema liburan merupakan impian Ardhito sejak lama."Sebenarnya lagu ini sudah gue ciptakan beberapa tahun yang lalu, pada saat itu gue merayakan tahun baru sendirian di rumah dengan menikmati berbagai hiburan khas yang ditayangkan televisi," kata Ardhito Pramono dalam keterangan tertulisnya.Ardhito mengaku sangat terinspirasi pada salah satu lagu Ella Fitzgerald yang berjudul What Are You Doing New Year's Eve?. Meski tidak merayakan Natal, bintang film Story of Kale ini mengaku senang dengan suasana kemeriahannya."Semoga lagu ini dapat dinikmati dan membawa kehangatan di tengah keluarga dan orang tersayang," tutupnya.(ELG)