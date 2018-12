Kasus Hak Cipta Blurred Lines Usai, Robin Thicke dan Pharrell Williams Bayar Rp72 Miliar

Kasus hukum hak cipta atas lagu Blurred Lines dari Robin Thicke, Clifford "T.I." Joseph, dan Pharrell Williams akhirnya selesai setelah berjalan lima tahun sejak 2013. Hakim pengadilan federal California menyatakan pihak Robin dan Pharrell melanggar dan harus membayar senilai total USD4,9 juta atau sekitar Rp72,21 miliar kepada keluarga Marvin Gaye.Blurred Lines dirilis dalam bentuk singel dan video musik pada Maret 2013. Lima bulan berselang, keluarga mendiang musisi Marven Gaye mengajukan gugatan hukum kepada Robin dan Pharell karena menilai lagu itu melanggar hak cipta atas lagu Got to Give It Up dari Marvin Gaye rilisan 1977.Kasus ini berjalan alot lewat serangkaian episode persidangan dan menarik perhatian besar di AS, termasuk para musisi yang secara resmi memberikan dukungan bagi Robin dan Pharell pada 2016.Namun akhirnya, seperti dilaporkan Billboard, pengadilan memutuskan untuk mengakhiri kasus ini pada Senin, 10 Desember 2018. Dalam keputusan akhir, Robin dan Pharell serta pihak label More Water From Nazareth Publishing harus membayar ganti rugi USD2,84 juta kepada keluarga Gaye.Uang tambahan lain yang harus dibayarkan, meliputi USD1,76 juta dari pihak Robin dan USD357,63 juta dari Pharell. Total adalah lebih dari USD4,9 juta atau sekitar Rp72,21 miliar. Lalu masih ada tambahan lain senilai USD9 ribu atau Rp131,75 juta.Sejak kasus ini berakhir hingga ke depan, secara legal keluarga Gaye berhak atas royalti, setengah dari pemasukan yang diterima penulis lagu dan penerbit lewat lagu Blurred Lines.(ELG)