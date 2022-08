Voice of Baceprot Memulai Tur Eropa dengan Meriah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Voice Of Baceprot (VOB) menggelar tur yang bertajuk SUPERMUSIC FIGHT DREAM BELIEVE EUROPEAN TOUR 2022 dengan kemeriahan. Mereka menampilkan penampilan panggung yang menggelegar di Colors of Ostrava yang merupakan festival musik terbesar di Republik Ceko.VOB tampil selama satu jam dengan lagu terbaru mereka "[NOT] PUBLIC PROPERTY" yang membuat penonton seketika heboh. Tampil di Liberty Stage, tepat setelah Phoebe Bridgers, Franz Ferdinand dan The Killers, VOB tetap tampil dengan tenang dan membuat kemeriahan secara tersendiri.Yang paling menarik dari pertunjukan ini adalah ketika Marsya sang vokalis sekaligus menjadi gitaris dan Sitti sebagai drummer, berhasil menyatukan penonton untuk beryanyi lagu "STOP WAR, WE HATE WAR!".Pada malam pertunjukkan, mereka tampil dengan busana yang baru yang dirancang khusus oleh Mel Ahyar. Para member VOB terlihat menggunakan kain tradisional khas Indonesia, Batik dan Tenun. Kolaborasi ini diselenggarakan oleh portal informasi budaya Indonesia untuk menampilkan budaya dan tradisi Indonesia yang kaya.Setelah penampilan bersejarah mereka, ketiganya kembali ke Praha untuk mengunjungi Wisma Duta KBRI Praha untuk merekam podcast milik mereka. Setelah makan bersama dengan staf kedutaan, VOB menghadiri sesi acara yang dihadiri oleh orang Indonesia yang tinggal di Praha. Dalam sesi tersebut, semua peserta membeli merchandise VOB, termasuk duta besar H.E. Kenssy Dwi Ekaningsih.Setelah sukses tampil di Colors of Ostrava, mereka sukses tampil lagi pada Jumat, 22 Juli 2022 di Valkhof Festival 2022 di Nijmegen, Belanda. Festival ini berlangsung selama tujuh haru berturut – turut, hampir bersamaan dengan Pawai Empat Hari Internasional, yang diadakan pada 19-22 Juli sebagai kampanye olahraga dan kesehatan dengan berjalan kaki sejauh 30km, 40km, atau 50km.Penonton meneriakkan, bernyanyi bersama, dan bertepuk tangan di setiap lagu yang mereka mainkan, termasuk cover lagu Metallica “Enter Sandman”. Pertunjukan lainnya yang luar biasa oleh VOB dan kota lain ditaklukkan!