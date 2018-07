Foto-foto Hari Ketiga We The Fest 2018

(Foto: Medcom.id/Purba Wirastama)

: Festival musik tahunan We The Fest (WTF) telah usai digelar di JIExpo Kemayoran selama akhir pekan pada 20-22 Juli 2018. Puluhan hingga ratusan ribu penonton datang mengalir, menyaksikan 64 pertunjukan musik berbagai genre dalam tiga arena panggung sejak sore hingga dini hari.Bagi sebagian musisi yang mendapat sesi utama, tahun ini adalah kesempatan pertama mereka bisa tampil di panggung WTF, seperti Seringai, Andien, dan Efek Rumah Kaca. Bagi sebagian musisi mancanegara, WTF 2018 menjadi kesempatan perdana mereka tampil di Indonesia. Sebut saja James Bay, Lorde, The Neighbourhood, Alt-J, dan Miguel.Medcom.id berkesempatan datang ke festival "musim panas" ini selama tiga hari berturut-turut dan mengabadikan momen penampilan sejumlah musisi. Dalam artikel sebelumnya, kami telah membagikan foto-foto hari pertama dan kedua. Kali ini, kami berbagi foto-foto hari ketiga.Tampil hampir satu jam, Sari Sartje dan kawan-kawan membuka panggung utama hari ketiga dengan sejumlah lagu dari album Vakansi dan Menyanyikan Lagu-Lagu Daerah. Mereka juga membawakan Hacienda yang sangat jarang dimainkan di panggung. Setelah 30 menit, hampir pada setiap jeda lagu, WSATCC tampak ragu apakah itu lagu terakhir."Oke masih aman. Lagu berikutnya...," ungkap Sari, mengisyaratkan waktu panggung yang tak pasti.Ada kejutan pencuri perhatian penonton. Saat Lembe-lembe dibawakan, Presiden Joko Widodo datang dan ikut menonton WSATCC bersama Kepala BEKraf Triawan Munaf dan pengamat musik Adib Hidayat. Saat WSATCC menutup penampilan dengan Senandung Maaf, rombongan Presiden telah berpindah ke arena lain.Padi Reborn tampil membawakan lima lagu andalan sejak 1999 dan satu lagu tribute bagi Avicii, The Nights. Penampilan mereka terasa cukup singkat.Para penonton arena outdoor meminta encore, tetapi Piyu, Fadly, Yoyo, Ari, dan Rindra tak bisa menyanggupi karena waktu terbatas.Grup alternative rock Amerika ini membakar semangat penonton arena luar dengan musik kencang dan pencahayaan panggung yang redup. Vokalis Jesse Rutherford beraksi lincah di panggung, memamerkan tubuh penuh tato. Mereka membawakan sejumlah lagu, yang kebanyakan berasal dari dua album pertama, I Love You dan Wiped Out!.DJ Dipha menyuguhkan penampilan kolaborasi bersama sejumlah penyanyi, antara lain Nadine Amizah, Monica Karina, dan Kallula. Selain lagu asli seperti No One Can Stop Us dan All Good, mereka juga membawakan remix lagu lain, seperti Bodak Yellow dan Tokyo Drift.Rapper Amerika kelahiran 1993 ini menghentakkan energi besar di arena panggung luar saat malam mulai larut. Dia tampil sejam dengan lagu-lagu dari album Summertime '06 dan Big Fish Theory.Musisi asal Inggris ini membawa rombongan personel, yang sebagian multi-instrumentalis. Kendati terlambat sekian menit dan perangkat audio panggung sempat terkendala jelang akhir penampilan, para penonton tampak larut dalam suguhan musik chill elektronik yang moody.Penyanyi Amerika keturunan Afrika-Meksiko ini menyuguhkan penampilan musik beragam, mulai dari R&B, funk, rock, hingga reggae. Dia juga tak segan bergerak lincah dan aktraktif di atas panggung, membakar semangat penonton.(DEV)