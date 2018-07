Tiket Termahal Konser Mariah Carey di Candi Borobudur Hampir Habis

Konser tunggal Mariah Carey akan dihelat perdana di Indonesia, tepatnya di Taman Lumbini, Pelataran Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah pada 6 November 2018.Jelang perhelatan, beberapa kategori tiket nyaris ludes terjual. Seperti tiket prajual yang dibuka sejak 18 April 2018 dalam lima menit sudah habis. Lalu untuk kategori tiket Festival Rp1 juta (berdiri) juga telah dikonfirmasi habis terjual.Selain itu, untuk harga tiket termahal Mariah Carey kategori on call dengan harga Rp12,5 juta juga nyaris terjual. Palwoto selaku Project Director PT. Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero) menegaskan, jumlah tiket tersisa untuk on call dari total 150 tiket yang disediakan."Tiket kategori on call Rp12,5 juta. Tinggal enam atau lima kalau tidak salah," ujar Palwoto usai jumpa media di Kafe Sinergi, Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa, 17 Juli 2018.Penonton pemegang tiket kategori on call atau Super VVIP (duduk) mendapat ragam fasilitas khusus seperti Meet and Greet dan makan malam bersama Mariah Carey dengan kuota terbatas yaitu 150 penonton.Selain dua kategori tiket, beberapa kategori tiket tersisa yaitu Gold Rp2 juta dengan fasilitas kursi duduk, Platinum Rp3,5 juta dengan fasilitas kursi duduk dan kategori Diamond Rp7 juta dengan fasilitas jamuan makan di lounge khusus.Pihak Promotor PT. TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko Persero selaku promotor bekerjasama dengan konsultan Rajawali Indonesia Communication dibantu para sponsor yang tergabung dalam BUMN seperti Patra Jasa dan perhimpunan bank pemerintah yaitu BNI, BRI, Bank Mandiri dan BTN dalam satuan HIMBARA selaku sponsorship.Open Gate konser Mariah Carey bertajuk Borobudur Symphony dibuka mulai pukul 20.00 WIB.(ELG)