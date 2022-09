Ariel NOAH Ajak Penonton Nostalgia di We The Fest 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Band NOAH berhasil membuat penonton We The Fest 2022 bernostalgia dengan lagu lamanya. Penampilan NOAH dibuka dengan lagunya berjudul 'Mendekati Lugu'. Lagu tersebut diikuti dengan sambutan riuh meriah penonton yang menunggu penampilan Ariel NOAH.NOAH tampil pertama di salah satu dari empat panggung di panggung utama We The Fest.Pria yang biasa disapa Boril ini kagum dengan antusiasme penonton yang menunggu penampilannya di atas panggung."Ini luar biasa. Pemandangannya luar biasa," ucap Ariel NOAH di atas panggung We The Fest, Sabtu, 24 September 2022.Melihat antusiasme penonton yang kurang, lantas Ariel membawakan lagu lama yang diaransemen ulang."Kayanya kita harus bawakan lagu lama," seru Ariel NOAH.Sontak ajakan tersebut disambut meriah penonton yang menyaksikan. NOAH langsung membawakan beberapa lagu lamanya seperti :Separuh Aku', 'Ku Katakan Dengan Indah', dan 'Mungkin Nanti'.Penonton dibuat galau serta bernostalgia dengan lagu-lagu yang dibawakan dan mengenang saat NOAH masih bernama Peterpan.Kemudian penampilan NOAH ditutup dengan kembang api hingga uap yang buat penampilan NOAH dan lagu NOAH berjudul 'Khayalan Tinggi'.Adapun lagu yang dibawakan NOAH di atas panggung diantaranya: Mendekati Lugu', 'Di Atas Normal', 'Yang Terdalam', 'Wanitaku', 'Separuh Aku', 'Ku Katakan Dengan Indah', 'Mungkin Nanti', dan 'Khayalan Tinggi'.We The Fest 2022 diselenggarakan mulai Jumat, 23 September hingga Minggu, 25 September 2022 di GBK Sports Complex Senayan, Jakarta.