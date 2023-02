Gabriel Prince Manjakan Penggemar di Pertemuan Intim

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Gabriel Prince punya cara khusus untuk mengucapkan terima kasih kepada penggemarnya. Penyanyi dan aktor ini menggelar fan meeting bertajuk "Prince Of My Heart" di Ballroom Kuningan City, Jakarta.Prince menyapa dan berinteraksi dengan dekat bersama penggemar. Hampir tak ada sekat antara Prince dan penggemar. Mereka ikut larut dalam kebahagiaan."Dalam rangkaian acara Prince of My Heart, para fans akan dibawa dalam sebuah fairy tale di mana Prince adalan pangerannya. Makanya kita come up dengan nama Prince of My Heart, karena Prince adalah pangeran untuk para fansnya," Judith Ayudhitya selaku penggagas acara.Acara sengaja digelar pada Februari yang merupakan bulan kasih sayang. Sehingga Gabriel Prince dan penggemar berjumpa dalam susasana yang intim."Ini pertama kali aku dibuatin acara sendiri oleh E-Motion Entertainment. Aku benar-benar antusias karena yang datang benar-benar penggemar aku. Aku berharap bisa bikin mereka senang, bahagia dan terharu," ujar Prince.Acara digelar secara gratis itu menghadirkan ibunda dan adik Prince, Royce. Prince bahkan sempat berduet bersama Royce. Dalam momen itu, Prince juga membeberkan rencana sejumlah karya-karyanya.Prince merupakan artis kelahiran Surabaya, 7 Juli 2004. Single perdananya yang berjudul "Solicitude" sudah diputar lebih dari 1 juta kali di platform Spotify. Debut aktingnya di layar kaca pun mendapatkan respons positif. Dia kembali berakting di film berjudul Love in Game.Setelah Prince menyapa penggemar, giliran Ucup Pop yang mengajak para penonton berkaraoke massal. Prince juga ikut turun mengajak penonton bernyanyi.