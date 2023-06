Cara Unik Alffy Rev Rilis Album Perdana

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Alffy Rev telah merilis album penuh perdananya yang bertajuk Alffy Rev and The True Friends pada 18 Juni 2023. Ini menjadi tanda yang kuat untuk kariernya sebagai musisi di masa depan.Alffy Rev mulai dikenal sejak video Wonderland Indonesia diunggah di YouTube pada 2021 lalu menjadi sorotan publik. Dalam video itu, Alffy menampilkan visualisasi yang tidak bisa dengan latar musik yang telah diaransemennya.Pria asli Jawa Timur ini mengungkapkan keinginannya untuk menggali dan menghidupkan kembali musik tanha air dalam bentuk film. Hal itu juga yang mendorong ambisi Alffy untuk membuat full album pertamanya.“Saya ingin menggali arsip musik tanah air dan menghidupkan kembali semangatnya dalam bentuk film. Menyusul kesuksesan kedua iterasi tersebut, saya tahu bahwa saya harus segera menindaklanjuti ambisi saya untuk membuat album debut sehingga tidak ada momentum hilang," kata Alffy dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.Meskipun Alffy dikenal sebagai seorang YouTuber, tetapi ia menegaskan bahwa akan selalu menjadi seorang musisi. Oleh karena itu, ia berpikir bahwa full album diperlukan untuk memperkuat posisinya selama berkarier menjadi seorang musisi ke depannya."Saya selalu menjadi seorang musisi, pertama dan terutama. Tapi saya percaya bahwa saya perlu memiliki album full-length untuk memperkuat posisi saya. Ini pada dasarnya adalah diploma untuk melambangkan evolusi musisi dari satu bab ke bab berikutnya," tutur Alffy.Ide penciptaan album Alffy Rev and The True Friends telah ada sejak 10 tahun yang lalu dan memasuki proses pembuatan pada September 2022. Kurang dari setahun, album tersebut bisa memuat sebanyak 12 lagu di dalamnya.Album itu akan menggambarkan kisah hidup seorang Alffy Rev. Mulai dari jatuh cinta, kehilangan kepercayaan pada alam semesta, berpisah dari orang yang dicintai, dan menghargai persahabatan yang telah terjalin lama dengan teman-temannya.Alffy tidak ingin albumnya menjadi musik yang rumit. Ia ingin pendengar yang memutar album Alffy Rev and The True Friends itu mendengar setiap lagunya seperti soundtrack film.Lagu "The True Friends" menjadi fokus Alffy dalam album perdananya itu dengan mengeksplorasi rasa terima kasihnya yang luar biasa terhadap persahabatan yang erat, terutama ketika mereka ada di masa pandemi."Ini adalah ode untuk semua orang yang telah bersama saya di setiap langkah. Saya mengenang kembali hari-hari awal pandemi, di mana teman-teman saya dan saya akan mengunci diri untuk menciptakan seni bersama," kata Alffy.Sang istri, Linka Angelia, juga terlibat dalam proses kreatif dengan menulis sebagian besar lirik dalam rekaman tersebut, termasuk "The True Friends", "The Demons in Myself", dan "Endless Tomorrow". Menurut Alffy, istrinya adalah seorang penulis skenario yang memiliki kemampuan untuk mengubah imajinasinya menjadi tulisan.“Dia seperti penulis skenario bagi sutradara saya. Dia diberkati dengan kemampuan untuk mengubah imajinasi saya menjadi bentuk seni tertulis,” tutur Alffy.Alffy Rev memiliki rencana untuk merilis video musik untuk setiap lagu yang ada di dalam album Alffy Rev and The True Friends secara berkala setiap bulannya. Ia memiliki visi untuk memadukan antara musik dengan seni visual, seperti video-video yang telah diunggahnya melalui saluran YouTube miliknya.Alffy juga berharap ingin melakukan tur dengan pertunjukan secara langsung ke lima belas kota, mulai dari Surabaya hingga Jakarta. Album Alffy Rev and The True Friends bisa Sobat Medcom dengar sejak 18 Juni 2023 di semua platform musik digital.