Album Kelima Drake, Scorpion Jadi Rilisan Terlaris di iTunes dan Spotify

Apple Music dan Spotify telah merilis daftar musisi dan rilisan yang paling laris di platform masing-masing selama 2018. Drake menjadi musisi tertatas yang karya-karyanya yang paling banyak didengar atau diunduh oleh pendengar global.Lagu terpopuler adalah God's Plan, yang dirilis lebih dulu sebagai singel pada Januari 2018 dan masuk ke album Scorpion, yang mana juga menjadi album terlaris di Spotify dan iTunes tahun ini.Sejumlah lagu lain Drake yang masuk grafik 10 teratas adalah Nice For What dan In My Feelings. Kedua singel ini juga masuk album Scorpion.Dua musisi lain yang lagu-lagu mereka masuk lima sampai enam teratas adalah Post Malone dan XXXTENTACION. Post Malone punya dua lagu kolaborasi: Rockstar bersama 21 Savage dan Psycho bersama Psycho (feat. Ty Dolla $ign). Lalu XXXTentacion punya Sad!.Dari kategori spesifik artis perempuan, penyanyi yang masuk posisi 10 teratas di kedua platform digital adalah pelantun singel Havana, Camila Cabello.Khusus di platform streaming Spotify, empat penyanyi wanita populer adalah Ariana Grande, Dua Lipa, Cardi B, serta Taylor Swift. Baru tahun ini Taylor akhirnya meletakkan lagu-lagunya di Spotify setelah dia berhasil mencapai kesepakatan baru terkait distribusi digital.(ELG)