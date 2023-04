Top! MV Lagu Idol-Yoasobi OST Oshi No Ko Trending YouTube

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Terinspirasi dari Cerita Pendek "45510"

Lirik Idol-Yoasobi

Jakarta: Yoasobi merilis music video (MV) untuk lagu terbarunya berjudul Idol . MV lagu yang jadi soundtrack pembuka Oshi No Ko Trending itu pun viral dan trending di YouTube.Berdasarkan pantauan Medcom MV yang dirilis berbarengan dengan penayangan episode perdana Oshi No Ko itu sudah ditonton 17 juta kali. MV tersebut pun masuk dalam trending YouTube untuk musik.Yoasobi melalui akun media sosial resmi mereka menyampaikan terima kasih MV lagu Idol sudah ditonton belasan juta di YouTube dan 10 juta streaming di layanan musik digital.“YOASOBI"Idol" Video Musik 15 juta tampilan di YouTube & 10 juta streaming di layanan musik digital global,” tulis akun Twitter Yoasobi @YOASOBI_staff seperti dilihat Medcom.id, Selasa, 18 April 2023.Lagu Idol ini terinspirasi dari short story berjudul "45510" karya Aka Akasaka dan Mengo Yokoyari. Cerita pendek tersebut melihat sosok Ai Hoshino dari sudut pandang lain. Di cerita pendek tersebut mengungkapkan beberapa elemen yang tidak diketahui dari cerita idol Ai.Cerita pendek ini dirilis setelah penanganan episode 1 Oshi No Ko dan berbarengan dengan penayangan MV lagu Idol di YouTube. Kamu bisa membaca cerita pendek ini secara gratis di Young Jump.Berikut lirik lagu Idol-Yoasobi versi Romaji dari Kaze Lyrics:Muteki no egao de arasu mediaShiritai sono himitsu mysteriousNuketeru toko sae kanojo no areaKanpeki de usotsuki na kimi waTensaiteki na Idol-samaKyou nani tabeta?Suki na hon wa?Asobi ni iku nara doko ni iku no?Nani mo tabetenaiSore wa naishoNani wo kikarete moNorari kurariSou tantan to dakedo sansan toMie sou de mienai himitsu wa mitsu no ajiAre mo nai nai naiKore mo nai nai naiSuki na taipu wa?Aite wa?Saa kotaete"Dareka wo suki ni naru koto nante watashi wakaranakute sa"Uso ka hontou ka shirienaiSonna kotoba ni mata hitori ochiruMata suki ni saseruDare mo ga me wo ubawareteikuKimi wa kanpeki de kyuukyoku no IdolKonrinzai arawarenaiIchiban boshi no umarekawariSono egao de aishiteru deDare mo kare mo toriko ni shiteikuSono hitomi ga sono kotoba gaUso demo sore wa kanzen na AiHai hai ano ko wa tokubetsu desuWareware wa hana kara omakedesuOhoshi-sama no hikitateyaku B desuSubete ga ano ko no okage na wake naiSharakusaiNetami shitto nante nai wake ga naiKore wa neta janaiKara koso yurusenaiKanpeki janai kimi ja yurusenaiJibun wo yurusenaiDare yori mo tsuyoi kimi igai wa mitomenaiDare mo ga shinji agameteruMasani saikyou de muteki no IdolJakuten nante miataranaiIchiban boshi wo yado shiteiruYowai toko nante misecha dame dameShiritakunai toko wa misezu niYuiitsu muni janakucha iya iyaSore koso honmono no aiTokui no egao de wakasu mediaKakushi kiru kono himitsu dake waAishiteru tte uso de tsumu kyariaKore koso watashi nari no ai daNagareru ase mo kirei na AquaRuby wo kakushita kono mabutaUtai odori mau watashi wa MariaSou uso wa tobikiri no ai daDareka ni aisareta koto moDareka no koto aishita koto mo naiSonna watashi no uso ga itsuka hontou ni naru kotoShinjiteruItsuka kitto zenbu te ni ireruWatashi wa sou yokubari na IdolToushindai de minna no kotoChanto aishitai karaKyou mo uso wo tsuku noKono kotoba ga itsuka hontou ni naru hi wo negatteSoredemo madaKimi to kimi ni dake wa iezu ni ita kedoYatto ietaKore wa zettai uso janaiAishiteruEpisode perdana anime Oshi no Ko yang berdurasi 90 menit berhasil menghebohkan jagat media sosial. Bahkan, anime ini berhasil menempati peringkat pertama di MyAnimeList (MAL).Oshi no Ko bercerita seorang dokter kandungan bernama Gorou Amemiya yang merupakan penggemar dari seorang idol bernama Ai Hoshino. Lalu, pada suatu hari idolanya tersebut tiba-tiba mendatanginya meminta bantuan untuk melahirkan secara diam-diam. Sebab, selama ini Ai sudah menyembunyikan kehamilannya.Namun, belum sempat membantu Ai melahirkan Gorou diserang sosok misterius dan meninggal. Hingga akhirnya, Ai pun melahirkan anak kembar satu laki-laki dan satu perempuan.Gorou yang sudah meninggal kemudian kemudian bereinkarnasi menjadi anak Ai yang laki-laki. Anak tersebut diberi nama Aquamarine Hoshino. Aqua pun diceritakan memiliki memori saat masih hidup dalam bentuk Gorou.Anime Oshi no Ko tayang setiap minggunya pada hari Rabu dan dapat disaksikan di platform streaming seperti Netflix dan Vidio.