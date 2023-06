NCT Dream Akan Rilis Album Ketiga 'ISTJ', Ini Detailnya

(SUR)

Jakarta: NCT Dream akan comeback dengan full album ketiga yang bertajuk ‘ISTJ’. Perilisan album tersebut dijadwalkan pada 17 Juli 2023, pukul 6 sore waktu Korea Selatan.Kendati perilisan album ‘ISTJ’ masih satu bulan lagi, lagu berjudul ‘Broken Melodies’ akan dirilis lebih awal. Tepatnya pada 19 Juni bersamaan dengan promosi comeback NCT Dream resmi dimulai.“Kembalinya NCT DREAM! Album penuh ketiga ‘ISTJ’ dirilis pada 17 Juli! Pra-rilis lagu B-side ‘Broken Melodies’ pada 19 Juni! Awal dari promosi comeback skala penuh!,” tulis akun Instagram resmi NCT Dream, Selasa, 13 Juni 2023.Pengumuman terkait kembalinya NCT Dream dengan full album ketiganya disampaikan setelah hampir 2 minggu setelah teaser ‘Broken Melodies’ diputar di konser The Dream Show 2: In Your DREAM di Korea Selatan pada 3 Juni lalu.Lebih lanjut, grup musik yang digawangi oleh Mark ini mengungkapkan album terbaru mereka berisi total 10 lagu, termasuk lagu yang berjudul serupa dengan album yakni ‘ISTJ’.‘ISTJ’ menjadi comeback pertama boy group besutan SM Entertainment ini setelah merilis album repackage kedua ‘Beatbox’ pada Mei 2022 dan album spesial musim dingin ‘Candy’ pada bulan Desember di tahun yang sama.Comeback kali ini juga dilakukan setelah NCT Dream merampungkan rangkaian konser The Dream Show 2: In Your DREAM di Amerika seperti Sao Paulo, Santiago, Lima, serta berakhir di CDMX pada 11 Juli.Seperti yang diketahui, NCT Dream merupakan salah satu unit dari grup NCT . Boy grup yang beranggotakan 7 member ini memulai debutnya dengan lagu ‘Chewing Gum’ pada Agustus 2016.Awalnya, NCT Dream merupakan unit yang anggotanya dapat berubah-ubah karena menggunakan sistem ‘kelulusan’. Mark, salah satu membernya pun pernah dinyatakan ‘lulus’ dari boy group ini pada Desember 2018.Karena tingginya permintaan penggemar, sistem ‘kelulusan’ secara resmi dihapuskan pada 2020 dan Mark kembali menjadi bagian NCT Dream. Di tahun yang sama NCT Dream merilis album penuh pertamanya ‘Hot Sauce’ yang sukses meledak di pasaran.