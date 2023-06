Pernah Batal, NCT Dream Akhirnya Sukses Gelar Konser di Gocheok Sky Dome

Gocheok Sky Dome. Foto: Medcom.id

Setlist Baru

‘Glitch Mode’ dengan Penampilan Berbeda

Dihadiri Aespa hingga Minho Shinee

NCT Dream dan Minho Shinee. Foto: Instagram

Green Ocean

Green ocean. Foto: Medcom.id





Seoul: NCT Dream pernah membatalkan konsernya di Gocheok Sky Dome, Korea Selatan pada 2022 lalu. Hampir setahun kemudian, mereka akhirnya berhasil menggemparkan stadion tersebut dengan penampilannya.Bisa dibilang, NCTzen atau Czennie (sebutan untuk penggemar NCT) memiliki kenangan buruk dengan Gocheok Sky Dome. Salah satu stadion baseball terbesar di Korea Selatan itu pernah nyaris menjadi tempat pembukaan konser tunggal NCT Dream yang bertajuk ‘THE DREAM SHOW 2: In A DREAM’ pada Juli 2022 lalu.Sayangnya konser itu terpaksa dibatalkan karena dua personel NCT Dream terinfeksi Covid-19 ketika sedang mempersiapkan konser. Dua member tersebut adalah Renjun dan sang leader Mark.Kabar tidak menyenangkan ini sempat membuat penggemar sedih sekaligus khawatir. Meskipun pada akhirnya NCT Dream membuka konser ‘THE DREAM SHOW 2: In A DREAM’ di venue yang lebih besar yakni Jamsil Sport Complex Olympic Stadium pada 8-9 September 2022.Siapa sangka hampir setahun setelah mimpi buruk itu, Gocheok Sky Dome menjadi salah satu tempat bersejarah bagi NCTZen. Pasalnya, NCT Dream sukses menggelar konser bertajuk ‘THE DREAM SHOW 2: In YOUR DREAM’ selama tiga hari mulai 1-3 Juni 2023 di stadion tersebut.Pada ‘THE DREAM SHOW 2: In YOUR DREAM’, boy grup besutan SM Entertainment itu membawakan lagu populernya seperti ‘Hot Sauce’, ‘Hello Future’, serta ‘Chewing Gum’ yang juga merupakan lagu debut mereka.Namun setlist untuk konser ini sedikit berbeda dengan ‘THE DREAM SHOW 2: In A DREAM’ di negara lain. NCT Dream menambahkan sejumlah lagu baru untuk dimasukkan ke setlist konser, seperti Drippin’, Rewind, dan Fire Alarm.Tak hanya itu, grup yang digawangi Mark ini juga menyanyikan ‘Dear Dream’ dan ‘Graduation’. Dua lagu yang kerap membuat penggemar emosional karena mengingatkan dengan sistem ‘kelulusan’ yang pernah berlaku di NCT Dream.“Indah banget Graduation. Dengar lagu itu bawaannya galau,” cuit @jaemyuve.Bahkan, salah satu member NCT Dream, Jisung, mengaku merasa terharu saat menyanyikannya.“3 hari berlalu seperti mimpi. Saya sangat terharu saat menyanyikan Dear Dream, Graduation di akhir,” kata Jisung melalui akun Twitter @NCT_smtownDREAm, 4 Juni 2023 waktu setempat.Selain tambahan lagu, beberapa lagu yang berada dalam setlist ‘THE DREAM SHOW 2: In A DREAM’ juga sedikit mengalami perubahan. Misalnya, ‘Trigger The Fever’ dibawakan dengan versi lebih panjang atau ‘Hot Sauce’ yang memiliki intro tambahan.Salah satu lagu populernya, ‘Glitch Mode’ juga dibawakan dalam versi remix dalam konser THE DREAM SHOW 2: In YOUR DREAM’ sehingga dance performance-nya turut mengalami perubahan.Kendati begitu, penampilan NCT Dream saat membawakan lagu itu justru membuat penggemar semakin terpukau.“GLITCH MODE REMIX VERSION!!! (Aku) MENANGIS, INI SANGAT KEREN!,” tulis akun @njmMYjaem.“GLITCH MODE PERFORMANCE SANGAT GILAAA. VERSI REMIX DENGAN BACK DANCERS DAN DANCE BREAK BARU,” cuit @hamandhamzz.Rekan satu agensi NCT Dream tampak hadir dalam konser di Gocheok Sky Dome itu, yakni Karina dan Winter AESPA di hari kedua. Sementara Minho Shinee datang di hari ketiga konser.Anggota member NCT lain pun turut memberikan dukungan secara langsung. Pada hari pertama, Taeyong, Johnny, Jungwoo, dan Doyoung NCT 127 terlihat ikut menyaksikan penampilan Dreamies dari lantai 4 stadion. Lalu di hari ketiga, Kun, Ten, dan Yangyang WayV datang.Warna hijau identik dengan NCT. Karena itu, ketika NCT Dream menunjukkan penampilannya, Gocheok Sky Dome mendadak dipenuhi warna tersebut karena para penggemar terus menyalakan lightstick sebagai bentuk dukungan. Stadion baseball itu menjadi tampak cantik.