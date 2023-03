Terry Shahab Tak Bisa Menjauh dari Lagu Pilu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Terry Shahab menyiapkan kejutan terbaru tahun ini. Di karya terbarunya nanti, Terry bakal tetap menghadirkan lagu pilu yang menyayat hati.Sejak awal kemunculannya di industri musik, lagu-lagu Terry memang bertemakan patah hati. Sebut saja seperti "Janji Manismu", "Harusnya Kau Pilih Aku", hingga "Butiran Debu". Akibat lagu-lagu sedihnya itu, Terry kerap dijuluki sebagai 'Queen of Galau'."Gimana ya, lagu-lagu galau itu enggak jauh dari apa yang aku alami. Mungkin itu yang bikin aku bisa menjiwai lagu-lagu yang aku bawakan," kata Terry.Terry mengawali karier sebagai penyanyi latar untuk Dewa 19 dan Audi. Dia kemudian mendapat kesempatan berduet dengan Rio Febrian di lagu "Katakanlah" di tahun 2004. Disusul dengan solo pertamanya lewat lagu yang berjudul "Hatiku Beku" yamg merupakan album penghormatan Koes Plus, Now and Forever.Sejauh ini Terry sudah merilis tiga album solo yaitu, Terry (2006), Are You Ready (2011) dan Indah (2014). Setelah sempat vakum karena kesibukannya menjadi ibu, Terry kembali menekuni profesinya sebagai seorang penyanyi.Pada April 2022 , Terry merilis single "Aku Rela". Lagu ini menceritakan tentang bagaimana merelakan seseorang yang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita.“Ikhlas bukan hal yang mudah. Lirik lagu ini menggambarkan sebuah keikhlasan dengan indah. Itu yang membuatku tertarik saat ditawarkan untuk menyanyikan lagu ini," ucapnya.