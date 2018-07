Tampil di We The Fest 2018, Lorde Ingin Kembali Lagi ke Indonesia

: We The Fest 2018 menjadi panggung pertama bagi penyanyi asal Selandia Baru, Lorde, menginjakkan kakinya di Indonesia. Setidaknya ada 15 hingga 16 lagu yang dibawakan penyanyi yang tenar berkat singel Royal ini.Lorde dengan setelan busana serba merah memilih mengikat rambutnya. Direncanakan atau tidak, itu menjadi keputusan yang bagus mengingat Jakarta semalam sungguh panas.Lorde mengawali penampilannya dengan lagu-lagu pedih seperti Sober, Homemade Dynamite, dilanjutkan Tennis Court."Terima kasih, thank you. Rasanya panas sekali di sini. Saya senang bisa bersama kalian, Jakarta! Apa kalian sudah makan tadi?" sapa penyanyi berusia 21 tahun itu yang disambut riuh penonton.Tanpa berlama-lama, lagu duet Lorde bersama Disclosure berjudul Magnet dibawakan.Usai membawakan beberapa tembang seperti Buzzcut Season, Hard Feelings, Ribs, 400 Lux, dan The Louvre, Lorde kembali bercakap-cakap dengan penonton sebelum memperdengarkan singel yang menjadi ungkapan kesedihan dan kesendirian Lorde."Terima kasih, hai Jakarta. Aku tidak percaya banyak sekali orang di sini. Seribu? Atau jika aku beruntung ada dua ribu orang? Aku sungguh merasa beruntung," ucapnya.Usai menunduk memperhatikan layar ponsel, Lorde melepas satu helai pakaian outer, menyisakan kaus dalam berbahan katun. Sekali lagi, Jakarta semalam sungguh panas."Guys, kita akan bermain dengan piano. Ini tentang momen pertamaku di Jakarta. Aku seperti menyanyikannya seorang diri, lalu tidak banyak yang menemaniku. Ini malam minggu bukan? Kalian tidak ingin berjalan-jalan?" kata Lorde, yang menjadi dialog terpanjang di konser ini."Aku hanya ingin berjalan-jalan, membagikan cerita kehidupan, jika kalian tahu lagu ini," kata Lorde yang kemudian membawakan lagu Liability, di mana hanya instrumen piano yang menemani.Memasuki 'ritual' selanjutnya, babak kedua dari Sober dimulai saat dia membawakan singel Sober II (Melodrama), tidak ada jeda kecuali ungkapan terima kasih dari Lorde yang disisipkan, ucapan terima kasih dalam bahasa Indonesia. Hanya itu bahasa Indonesia yang bisa dia ucapkan.Supercut, Royals, Perfect Place, dan Team menjadi empat lagu selanjutnya yang dibawakan Lorde."Aku ingin kembali ke sini secepatnya," katanya."Antara kalian dan aku, aku ingin kalian mengeluarkan segala perasaan bahagia, patah hati atau cemburu, kegilaan dalam diri kalian, kalian bisa?" tanya dia lagi.Singel Green Light menjadi penutup penampilan penyanyi bernama asli Ella Marija Lani Yelich-O'Connor itu.(DEV)