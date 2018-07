Padi Reborn Beri Penghormatan untuk Avicii

(Foto: Purba Wirastama)

(Foto: Purba Wirastama)

(Foto: Purba Wirastama)

: Padi Reborn menyuguhkan penampilan penghormatan bagi mendiang musisi Tim Bergling alias DJ Avicii di panggung utama We The Fest 2018 hari ketiga, Minggu, 22 April 2018.Padi Reborn tampil dalam formasi lengkap antara lain Fadly, Piyu, Yoyo, Ari, dan Rindra yang bermain sangat prima dalam aransemen musik pop-rock.Waktu panggung mereka terbilang singkat. Mereka naik terlambat beberapa menit dari jadwal seharusnya.Sang Penghibur dari album Tak Hanya Diam (2007) menjadi sajian pembuka. Lalu berlanjut dengan Semua Tak Sama dan Bayangkanlah, keduanya dari album Sesuatu yang Tertunda (2001). Saat lagu Bayangkanlah, drummer Yoyo serta dua gitaris Ari dan Piyu beraksi solo.Baru setelah itu, mereka membawakan lagu The Nights, salah satu singel andalan Avicii rilisan 2014."Ini adalah tribute bagi Avicii. Kami akan membawakan satu lagunya menurut versi kami," kata Fadly."Saya baru latihan kemarin. Tolong dibantu ya," sahut Piyu.Saat refrain, penonton ikut bernyanyi bersama. Sambutan para penonton, kendati tidak memenuhi seluruh arena luar ruangan, sebenarnya cukup antusias. Namun rupanya Padi Reborn tak bisa berlama-lama. Sekitar pukul 19.00 WIB, mereka pamit dari panggung."Kami Padi Reborn. Terima kasih!" seru Fadly menundukkan kepala.Belum puas, para penonton di depan berteriak meminta encore. Namun Fadly menundukkan kepalanya lagi dan berjalan keluar panggung, sebelum lagu Indonesia Raya didengungkan.Padi Reborn adalah nama baru bagi Padi sejak grup musik ini aktif kembali pada 2017. Sejak 1999, mereka telah merilis lima album studio, termasuk yang terakhir Tak Hanya Diam. Pada 2011, mereka merilis album kompilasi berisi lagu-lagu andalan dari album sebelumnya.Avicii, yang bernama asli Tim Bergling, adalah produser musik Swedia kelahiran 8 September 1989. Dia meninggal di Muscat, Oman, pada Kamis, 20 April 2018 dalam usia 28. Penyebab kematiannya tidak diungkap ke publik, bahkan tidak dituliskan dalam sertifikat kematian.(DEV)