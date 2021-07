8 Daftar Lagu dalam Album Solo Perdana D.O EXO

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

D.O EXO telah mempersiapkan lagu-lagu yang akan dipersembahkan dalam album solo perdananya. Mini album bertajuk Empathy itu dirilis pada Senin, 26 Juli pukul 6 sore KST.SM Entertainment mengungkapkan rincian mini album solo pertama D.O EXO melalui akun media sosial resmi agensi. Daftar lagu untuk Empathy pun terungkap.Berikut ini daftar delapan lagu yang akan ditampilkan dalam album Empathy.1. "Rose"2. "I'm Gonna Love You (feat. rapper Wonstein)"3. "My Love"4. "It's Love"5. "Dad"6. "I'm Fine"7. "Rose" versi bahasa Inggris8. "Si Fueras Mia"Dua lagu terakhir merupakan lagu bonus untuk mini album solo perdana ini. Judul lagu "Si Fueras Mia" sendiri berasal dari bahasa Spanyol, yang artinya 'Jika kamu milikku'.Sementara itu, dilansir dari Allkpop, D.O EXO mendefinisikan ketenangan dalam gambar teaser album ini. Foto close-up wajah D.O menunjukkan sisi yang lebih damai dan tenang dari sang idola.Di sisi lain, D.O telah berpartisipasi dalam proses produksi untuk mini album pertamanya. Ia ikut menulis lirik untuk lagu "Rose".(ELG)