Kembali Menangkan Album of the Year Grammy Awards, Taylor Swift Cetak Rekor

Advertisement

(ELG)

Album Taylor Swift bertajuk Midnights memenangkan Grammy Awards 2024 dalam kategori Album of the Year dan Best Pop Vocal Album. Sementara itu, ia langsung ungkap album terbarunya."Album terbaru saya rilis tanggal 19 April berjudul The Tortured Poets Department," ucap Taylor kagum memenangkan kategori Best Pop Vocal Album.Album bertajuk Midnights milik Swift berhasil unggul dari Jon Batiste, boygenius, Miley Cyrus, Lana Del Rey, Janelle Monáe, Olivia Rodrigo, dan SZA pada Minggu, 4 Februari 2024, waktu setempat.Melansir New York Times (nytimes.com), Swift memiliki album nomor 1 terbanyak dibandingkan wanita lainnya dengan pendapatan kotor tertinggi diperkirakan USD1 miliar dan terus bertambah dalam sejarah.Taylor Swift pun resmi mencetak rekor dengan kemenangan terbanyak dalam kategori Album of the Year di Grammy Awards Melansir nytimes.com, nominasi keenam dan kemenangan keempat bagi Swift untuk penghargaan tersebut. Fearless (2010), 1989 (2016), dan Folklore (2020) menjadi album sebelumnya yang memenangkan penghargaan ini.Pada 2014, album Red kalah dari album Random Access Memories milik Daft Punk. Sementara itu, album Evermore kalah dari album We Are milik Batiste pada 2022.Tahun lalu, Beyoncé memenangkan Grammy ke-32 dalam sejarah Grammy Awards. Dengan 14 kemenangan, Swift membutuhkan 18 kemenangan lagi untuk mengimbangi kedudukan Beyoncé.