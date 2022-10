3 Fakta The Astronaut, Album Solo Jin BTS Sebelum Wajib Militer

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Agensi BIGHIT MUSIC secara resmi mengumumkan perilisan album solo pertama milik Jin BTS yang bertajuk The Astronaut melalui akun resmi Twitter mereka. Dengan merilis The Astronaut, diharapkan solo perdananya itu menjadi hadiah untuk para ARMY.Seperti yang diketahui, Jin BTS sendiri akan memulai wajib militernya dalam waktu dekat. Tak hanya itu, dalam pembuatan The Astronaut sendiri, dikatakan jika Jin BTS membuatnya dengan segenap kasih sayang.Menurut jadwal promosi, Jin BTS akan merilis poster The Astronaut pada Kamis, 20 Oktober 2022. Lalu foto konsep pada 24 hingga 26 Oktober 2022 dan teaser video musik pada 27 Oktober 2022. Berakhir dengan Jin BTS yang akan merilis The Astronaut pada 28 Oktober 2022.Didedikasikan untuk ARMY, kira-kira apa saja yang akan dipersembahkan untuk ARMY? Yuk simak 3 hal ini.Video trailer yang baru saja dirilis itu diawali dengan seorang astronot melangkah keluar dari pesawat ruang angkasa dan berenang di ruang 'tenang'. Kemudian sang astronot pun terus melayang maju hingga bertemu dengan beberapa satelit.Ia pun kembali melanjutkan perjalanannya dan tiba-tiba memasuki ruang luar angkasa yang penuh dengan batu yang terbang dengan kecepatan tinggi. Video trailer itu pun ditutup dengan sang astronot yang mengeluarkan cahaya ketika bertemu dengan cahaya biru misterius.Video trailer itu menggunakan background musik yang terinspirasi dari musik jenis astral. Lagu astral yang dikenal dengan ketenangannya menemani sang saat astronot menjelajah ruang luar angkasa. Ini memberi kita petunjuk tentang bagaimana Jin BTS membuat lagu untuk rilisan The Astronaut. Dengan adanya klue, itu membuat ARMY tetap bersemangat!Dikenal memiliki lagu-lagu seperti 'Moon', Jin BTS tampaknya tertarik dengan lagu-lagu fitur astral. Ia menciptakan The Astronaut seperti ia akan berpisah dengan ARMY, perpisahan emosional sebelum dirinya berangkat wajib militer.