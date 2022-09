Makna Lagu Wake Me Up When September Ends, Banyak Diputar Hari Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Lagu Wake Me Up When September Ends merupakan bagian dari album American Idiot (2004). Wikimedia Commons

(SYN)

Jakarta: Lagu Wake Me Up When September Ends karya Green Day banyak diputar di awal bulan September. Lagu ini sendiri memiliki makna tersendiri bagi sang vokalis , Billie Joe Armstrong.Lagu Wake Me Up When September Ends merupakan bagian dari album American Idiot (2004). Lagu ini ditulis Billie Joe Armstrong setelah ia mengalami masa duka.Pada tahun 2019, pentolan Green Day itu menceritakan kisah di balik lagu Wake Me Up When September Ends, yang judulnya diambil dari kalimat yang diucapkan Billie Joe Armstrong setelah kematian ayahnya.Sang ayah, Andrew Marciano Armstrong, meninggal pada 10 September 1982 karena kanker kerongkongan pada usia 54 tahun. Billie Joe Armstrong berusia 10 tahun saat itu."Saya pikir itu adalah sesuatu yang hanya tinggal bersama saya,” kata Armstrong, dilansir dari The Independent."Bulan September adalah hari jadi itu, agak mengecewakan. Ini aneh karena ketika hal-hal seperti itu terjadi ketika Anda semuda itu, itu seperti kehidupan dimulai dari tahun nol lagi," lanjut dia.Bagian lirik Wake Me Up When September Ends menceritakan kehilangan ayah Billie Joe Amstrong secara gamblang, yakni pada bait pertama."Like my fathers come to pass. Seven years has gone so fast. Wake me up when September ends. (Seperti yang terjadi pada ayahku. Tujuh tahun berlalu sangat cepat. Bangunkan aku saat September berakhir)."