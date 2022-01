Lonjakan Kasus Omicron, Grammy Awards 2022 Ditunda

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Grammy Awards 2022 Tambah 2 Kategori

(SYN)

Jakarta: Ajang penghargaan musik tingkat internasional Grammy Awards 2022 ditunda. Pasalnya, kasus Omicron makin melonjak secara global."Setelah pertimbangan dan analisis yang cermat dengan pejabat kota dan negara bagian, pakar kesehatan dan keselamatan, komunitas artis dan banyak mitra kami, Recording Academy dan CBS telah menunda Pertunjukan Penghargaan Grammy Tahunan ke-64," demikian rilis resmi dalam situs resmi Grammy dikutip Kamis, 6 Januari 2022.Pihak Grammy menyoroti naiknya kasus covid-19 yang disebabkan oleh varian Omicron. Banyak risiko jika acara Grammy Awards 2022 tetap digelar."Mengingat ketidakpastian seputar varian Omicron, mengadakan pertunjukan pada 31 Januari hanya mengandung terlalu banyak risiko," lanjut pihak Grammy.Pihak Grammy menyebutkan bahwa kesehatan dan keselamatan orang-orang yang terlibat adalah prioritas utama. Oleh karena itu, pihaknya akan menunda acara hingga waktu yang tak ditentukan."Kami menantikan untuk merayakan Malam Terbesar Musik di tanggal mendatang, yang akan segera diumumkan," tutup pernyataan tersebut.Grammy Awards 2022 seharusnya digelar pada Senin, 31 Januari 2022 atau Selasa, 1 Februari 2022 pagi waktu Indonesia. Penonton dapat menontonnya di Jaringan Televisi CBS atau di layanan streaming Paramount+.Grammy Awards ke-64 menambah dua kategori baru. Total kategori kini mencapai 86.Grammy Awards 2022 memiliki dua kategori baru yaitu Best Global Music Performance dalam bidang musik global dan Best Música Urbana Album dalam bidang musik latin.Baca: Daftar Nominasi Grammy Awards 2022 Kategori Best Global Music Performance merupakan kategori yang ditujukkan untuk rekaman musik global vokal atau instrumental yang baru. Kategori ini diisi oleh Arooj Aftab dengan "Mohabbat", Angelique Kidjo & Burna Boy dengan "Do Yourself", Femi Kuti dengan "Pà Pá Pà". Serta, Yo-Yo Ma & Angelique Kidjo dengan "Blewu" dan WizKid Featuring Tems dengan "Essence".Sementara itu, kategori Best Música Urbana Album diberikan untuk album yang mengandung setidaknya 51 persen waktu pemutaran rekaman musik urban baru. Nominasinya yaitu Afrodisíaco dari Rauw Alejandro, El Último Tour Del Mundo dari Bad Bunny, Jose dari J Balvin. Lalu ada KG0516 dari KAROL G dan Sin Miedo (Del Amor Y Otros Demonios) 8 dari Kali Uchis.