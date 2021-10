Jungkook Menyanyikan Lagu "Falling" Milik Harry Styles, Langsung Trending

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Personel BTS , Jungkook baru saja membuat cover lagu Harry Styles berjudul "Falling" yang diambil dari album Fone Line (2019). Tak sampai sehari, lagu yang diunggah di Youtube itu langsung masuk ke jajaran trending.Karyanya tersebut dibagikan lewat kanal YouTube BANGTAN TV pada 29 Oktober 2021. Dalam cover ini, Jungkook menyajikan ciri khas suaranya tanpa menghilangkan keorisinalitasan lagu asli mantan personel One Direction tersebut.Ini merupakan lagu cover teranyar Jungkook yang tersebar di media sosial YouTube dan Soundcloud selama tahun ini. Sebelumnya, Ia pernah menyanyikan lagu "We Don’t Talk Anymore" dari Charlie Puth, "Lost Stars’ dari Adam Levine, dan "Nothing" milik Justin Bieber.Ide ini berawal dari konser virtual BTS ‘Permissions To Dance On Stage’ yang memperlihatkan kembalinya mereka ke Seoul Jamsil Stadium untuk pertama kalinya dalam dua tahun terakhir. Konser tersebut diadakan pada 24 Oktober kemarin dan mendapat banyak antusiasme dari para ‘ARMY’ (sebutan untuk fans boyband K-pop tersebut).Tidak berhenti sampai di situ, mereka akan mengadakan konser tersebut secara tatap muka pada bulan depan.Sebelumnya, BTS mengumumkan bahwa mereka masuk dalam nominasi People’s Choice Awards 2021 bersaing dengam grup K-pop lainnya, TXT serta acara Netflix, Squid Game. Pemenang akan diumumkan pada 9 Desember 2021.Sementara, Harry Styles akan mengadakan tur keliling Amerika Serikat dalam lanjutan acara ‘Love On Tour’.