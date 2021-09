Holy City Rollers Rilis Ulang Album Debut First Chapter of Allordia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Grup rock Holy City Rollers merilis ulang album debut mereka, First Chapter of Allordia, yang sempat dirilis pada 2008. Kehadiran kembali Holy City Rollers membuat kita kembali ke gelombang musik independen yang tengah ranum-ranumnya, pada medio 2005 hingga 2010-an.Pada era itu, internet yang mulai jadi rujukan utama dalam persebaran musik mulai mempertemukan kita dengan Julian Casablancas, The Strokes, dan The Libertines. Band-band itu pula yang turut menjadi inspirasi bermusik Holy City Rollers."Keempat pemuda yang akhirnya bergabung dan memilih nama 'Holy City Rollers' ini pun termasuk dari sebagian besar anak muda yang juga melihat beberapa nama tersebut sebagai panutan, secara lengkap, baik dari segi bermusik maupun dari segi attitude pada saat tampil dan berinteraksi di depan publik. Secara musikalitas, para personel Holy City Rollers berhasil meramu beberapa aliran musik yang mereka suka dan meleburkan dengan karakter mereka masing-masing lalu menciptakan sebelas lagu yang terangkum dalam album First Chapter of Allordia ini," seperti tertulis dalam keterangan pers yang dirilis Holy City Rollers, Jumat, 17 September 2021.Dalam rilis ulang ini, Holy City Rollers melibatkan Joseph Saryuf (Sinjitos Records, Santamonica) dalam urusan mixing dan mastering. Album rilis ulang ini dapat didengar lewat berbagai platform streaming musik.First Chapter of Allordia tracklist:1) "Kingdom of Allordia"2) "So This Is The Way"3) "When The Bird Stop To Sing"4) "Another Song For Her"5) "It’s A Lie"6) "Let Me Be"7) "Up and Down"8) "For Her"9) "Hook Up"10) "For The Sake Of Us"11) "What’s There For Me"