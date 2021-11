Kategori Baru Grammy Awards 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Daftar lengkap nominasi Grammy Awards 2022 telah diumumkan pada Selasa, 23 November 2021. Kali ini, Grammy Awards menambah dua kategori baru untuk nominasi Grammy Awards ke-64.Grammy Awards 2022 memiliki dua kategori baru yaitu Best Global Music Performance dalam bidang musik global dan Best Música Urbana Album dalam bidang musik latin. Sehingga saat ini total kategorinya mencapai 86 kategori.Kategori Best Global Music Performance merupakan kategori yang ditujukkan untuk rekaman musik global vokal atau instrumental yang baru. Kategori ini diisi oleh Arooj Aftab dengan "Mohabbat", Angelique Kidjo & Burna Boy dengan "Do Yourself", Femi Kuti dengan "Pà Pá Pà". Serta, Yo-Yo Ma & Angelique Kidjo dengan "Blewu" dan WizKid Featuring Tems dengan "Essence".Sementara itu, kategori Best Música Urbana Album diberikan untuk album yang mengandung setidaknya 51% waktu pemutaran rekaman musik urban baru. Nominasinya yaitu, album Afrodisíaco dari Rauw Alejandro, El Último Tour Del Mundo dari Bad Bunny, Jose dari J Balvin. Lalu ada KG0516 dari KAROL G dan Sin Miedo (Del Amor Y Otros Demonios) 8 dari Kali Uchis.Para pemenang dari nominasi tersebut akan diumumkan pada Grammy Awards 2022 yang digelar pada Senin, 31 Januari 2022 atau Selasa, 1 Februari 2022 pagi waktu Indonesia. Penonton dapat menontonnya di Jaringan Televisi CBS atau di layanan streaming Paramount+Sebelum itu, Grammy Awards 2022 juga akan mengadakan Upacara Premiere Penghargaan Grammy yang akan dilaksanakan di Microsoft Theater pada pukul 12:30 PT atau 15:30 ET. Nantinya, upacara tersebut juga akan disiarkan langsung di GRAMMY.com dan kanal YouTube Recording Academy.