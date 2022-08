Dream Theater Sukses Tampil di Solo, Wali Kota Gibran Ungkap Lagu Favoritnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Grup metal progresif asal Amerika Serikat, Dream Theater, baru saja menyelesaikan konsernya di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, pada Rabu, 10 Agustus 2022.Tampil di hadapan publik Solo, keyboardist Dream Theater, Jordan Rudess, melalui Instagram mengungkapkan rasa senangnya. Dalam video unggahannya, Jordan tampak bermain lagu "Bengawan Solo" di belakang panggung."Terima kasih SOLO Indonesia! Kami sangat senang dan kalian audiens yang luar biasa!" tulis Jordan Rudes.Di balik kehadiran Dream Theater ke Solo, dilansir dari keterangan pers Langit Musik, sang Wali Kota Gibran Rakabuming Raka, dikenal sebagai penggemar James LaBrie, dan kawan-kawan.Platform streaming musik digital Langit Musik merilis daftar putar 11 lagu Dream Theater favorit Gibran. Lagu-lagu itu antara lain, "Pull Me Under," "Panic Attack," "Metropolis," "Metropolis II," "Surrounder," "Spirit Carries On."Kunjungan Dream Theater kali ini merupakan bagian dari promosi album ke-15 mereka, A View from the Top of the World. Grup yang terdiri dari para musisi super jago ini membawakan antara lain "The Alien," "Bridges in the Sky," "Invisible Monster," "Endless Sacrifice," dan "About to Crash."Dream Theater termasuk salah satu band luar negeri yang cukup sering konser di Indonesia. Sebelum hadir di Solo, pada 2017 mereka pernah tampil di Yogyakarta dalam ajang festival musik rock Jogjarockarta."Kami bahagia sekali hari ini. Bisa ketemu fans di Indonesia. Terlebih sejak terakhir datang ke sini," pekik James LaBrie di Stadion Manahan.