Red Hot Chili Peppers Bakal Konser di Singapura, Mampir ke Indonesia Juga Dong!

Grup musik rock Red Hot Chili Peppers (RHCP) baru saja mengumumkan bahwa mereka akan menggelar konser di Singapura pada bulan Februari tahun depan. Kabar itu mereka sampaikan lewat unggahan di laman Instagram @chilipeppers."Pengumuman pertunjukan baru! Singapore National Stadium pada 16 Februari 2023. Kode presale akan dikirimkan secara eksklusif ke redhotchilipeppers.com pada 1 November," tulis @chilipeppers.Unggahan itu pun banyak dikomentari oleh para penggemar RHCP di Indonesia. Melalui kolom komentar, mereka menyampaikan permintaan agar RHCP juga sekalian manggung di Indonesia."INDONESIA PLEEEAAASEEEEE. TINGGAL NYEBRANG," tulis akun @apriliastta."Come to Indonesia please," kata akun @nadiamarinka."Ke Jakarta atuhhh ih," tulis akun @thefailedjedi.Belum ada rumor soal apakah band yang digawangi Anthony Kiedis, Flea, John Frusciante, dan Chad Smith itu akan mampir dan menggelar konser di tanah air.Tahun ini, RHCP cukup produktif dengan merilis dua album. Setelah merilis Unlimited Love pada awal April, RHCP merilis album lagi pada dua pekan lalu yang diberi tajuk Return of the Dream Canteen.Menariknya, pada lirik lagu "La La La La La La La La" yang ada di album terbaru mereka, terdapat kata Indonesia yang dilantunkan oleh Kiedis."Indonesia, that's my grooveIt doesn't matter where we move..."Sang vokalis memang dikenal punya beberapa cerita yang berkaitan dengan Indonesia, seperti kisah perjalanannya menyusuri sungai di Kalimantan, juga tato di lengan dengan motif tradisional Kalimantan.