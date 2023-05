Dream Theater Konser di Jakarta Hari Ini, Lihat Bocoran Setlist-nya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Supergrup metal progresif Dream Theater akan kembali menggelar konser di Indonesia hari ini, Jumat, 12 Mei 2023. Konser kali ini akan digelar di Ecopark, Ancol, Jakarta, yang sekaligus menutup rangkaian tur dunia mereka yang bertajuk "TOP OF THE WORLD TOUR".Beberapa waktu lalu, melalui akun media sosial resmi, promotor Rajawali Indonesia membagikan unggahan yang menampilkan kibordis Dream Theater, Jordan Rudess, yang sedang melakukan wawancara bersama pihak promotor secara online.Dalam video tersebut, Jordan menjanjikan kalau Dream Theater akan datang dengan setlist (daftar lagu) yang berbeda dari konser terakhir mereka di Indonesia pada 10 Agustus 2022 lalu di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah."Ya, tentu saja (perbedaan setlist). Ini adalah bagian kecil dari lagu yang baru yang akan kita mainkan. Pasti semua orang akan sangat senang," kata Jordan Rudess."Saya rasa setiap kami datang, kami terus mencoba sesuatu yang berbeda. Jadi saya pikir itu yang penting. Jadi para penonton dapat mendengar lagu yang berbeda, serta melihat sesuatu yang berbeda," ujar Jordan dalam video yang lain.Melansir dari laman Setlist.fm, sejak memulai tur tahun ini pada Januari lalu di Israel, hingga di Malaysia dua hari lalu, Dream Theater memang tercatat sedikit mengubah setlist mereka dari setlist tahun lalu.Di setlist tahun ini, mereka mengganti beberapa lagu dengan lagu dari album-album lama, seperti dari album Six Degrees of Inner Turbulence (2002), Awake (1994), dan Images and Words (1992).Lagu-lagu lama yang masuk dalam setlist tahun ini yaitu "Caught in a Web", "Solitary Shell", "About to Crash (Reprise)", dan "Losing Time/Grand Finale". Kemudian ada satu lagi yang paling sering diminta untuk dibawakan, yakni "Pull Me Under".Berikut setlist Dream Theater untuk "TOP OF THE WORLD TOUR" di tahun 2023:1. "The Alien"2. "6.00"3. "Sleeping Giant"4. "Bridges in the Sky"5. "Caught in a Web"6. "Answering the Call"7. "Solitary Shell"8. "About to Crash (Reprise)"9. "Losing Time/Grand Finale"10. "Pull Me Under"11. "A View from the Top of the World"12. "The Count of Tuscany" (Encore)Kemungkinan besar, Jordan Rudess, dkk akan membawakan ke-12 lagu tersebut untuk nanti malam. Namun, mungkin saja mereka akan sedikit mengubahnya, mengingat malam ini akan menjadi malam penutup dari rangkaian tur mereka.