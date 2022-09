Tayang Besok, Ini Cara Beli Tiket One Piece: Red di CGV dan Cinema XXI

Fans screening One Piece: Red





Cara beli tiket presale One Piece: Red

1. Cara beli tiket presale One Piece: RED di CGV

Buka laman cgv.id atau klik di sini.

Lalu pilih One Piece: Red di menu “Movie Selection”.

Selanjutnya pilih bioskop dan jam tayang lalu klik “Pick your seat”.

Apabila sudah terdaftar kamu akan diminta untuk login dengan memasukkan email dan password. Jika belum terdaftar, lakukan pendaftaran terlebih dahulu dan login ke akunmu.

Setelah itu akan diarahkan ke menu pilihan kursi, klik kursi yang kamu inginkan untuk menonton One Piece: RED.

Selanjutnya, klik next dan lanjut pilih “Beli Tiket”.

Berikutnya Kamu akan diarahkan untuk memilih metode pembayaran.

Setelah selesai, nantinya kamu akan mendapatkan notifikasi kode tiket atau QR code, kode tersebut dapat kamu cetak di bioskop tempatmu menonton.

2. Cara beli tiket presale One Piece: RED di Cinema XXI/M-Tix

Buka m.21cineplex.com atau klik di sini.

Pilih “Advance Ticket Sales”.

Klik “Buy Ticket”.

Pilih jumlah tiket yang akan dibeli.

Apabila belum login akan diarahkan ke menu login, masukkan nomor handphone dan password.

Setelah itu akan diarahkan ke menu pilihan kursi. Pilih kursi yang kamu inginkan.

Selanjutnya klik “Buy Ticket”

Nantinya akan diarahkan ke menu pembayaran

Apabila pembayaran berhasil kamu akan mendapatkan notifikasi berisi kode pemesanan atau QR code. Kode tersebut dapat kamu cetak di bioskop tempatmu menonton.

Sinopsis

Jakarta: Film anime One Piece: Red akan tayang perdana di bioskop Indonesia mulai besok, Rabu, 21 September 2022. Para nakama sudah bisa membeli tiket presale secara online.Film One Piece ke-15 ini telah tayang di bioskop Jepang terlebih dahulu pada Agustus 2022. Selai Jepang, terdapat 18 negara, termasuk Indonesia yang menayangkan One Piece film: Red.Sebelum rilis perdana di Indonesia, CGV sudah menggelar fans screening pada Sabtu, 17 September 2022. Bagi yang tidak mengikuti event fans screening, bisa menonton pada penayangan reguler. CGV dan Cinema XXI telah merilis penjualan tiket presale One Piece film: Red untuk jadwal penayangan reguler mulai Rabu besok. Tiket presale dapat dipesan secara online melalui website atau aplikasi CGV atau M-Tix.(Tiket presale One Piece: Red Twitter @cinema21)Film One Piece: Red disutradarai franchise Code Geass Goro Taniguchi dan ditulis oleh penulis One Piece: Gold Tsutomu Kuroiwa.Cerita One Piece: Red berpusat di sebuah "Pulau Musik" bernama Elegia. Di pulau itu terdapat karakter bernama Uta yang merupakan diva terbesar di dunia.Uta akan mengadakan konser live perdana di pulau tersebut. Seluruh kru bajak laut Straw Hat, marinir, dan penggemar seluruh dunia pun akan berkumpul menikmati suara Uta.Dalam konser itu juga akan terungkap sebuah rahasia mengenai Uta. Yang mengejutkan adalah Uta ternyata putri dari Shanks. Sosok yang berdekatan dengan karakter utama One Piece, Monkey D Luffy.Dalam trailer film One Piece: Red, Luffy juga mengucapkan suatu hal yang berkaitan dengan perpisahan Uta dan Shanks."Jika dia (Shanks) tahu putrinya melakukan ini, Shanks tidak akan terus diam!" ujar Luffy.