Ragam Makanan dalam Teaser Perdana Aruna & Lidahnya

Palari Films telah merilis teaser perdana untuk film adaptasi Aruna & Lidahnya garapan Edwin. Video semenit ini mengenalkan beragam makanan yang akan menjadi bagian drama perjalanan Aruna dan ketiga kawannya menyusuri lima kota di Indonesia.Awalnya adalah Aruna (Dian Sastrowardoyo) dan sup tulang iga sapi masakannya sendiri, dengan latar suara Aruna yang berfilosofi soal makanan dan alam semesta. Lalu tampak beberapa makanan dalam detail gambar dan suara yang cukup menggugah selera.Beberapa di antaranya, tumis kerang bambu, tauwa, soto khas Lamongan, rujak soto, mi kepiting Pontianak, dan otak-otak. Lalu ada potongan dialog Bono (Nicholas Saputra), yang telah membuat lis makanan lokal dan mengajak Aruna ke sana satu per satu.Teaser ini juga mengenalkan satu perbedaan tajam antara Farish (Oka Antara) dengan tiga tokoh lain, termasuk Nad (Hannah Al Rashid). Dalam mencicip makanan-makanan tersebut, Farish tampak kurang antusias, sementara tiga kawan lain antusias dan bisa kompak. Bono bahkan sempat menceramahi Farish soal menyantap makanan.Selain itu, teaser juga mengenalkan lagu soundtrack asli Takkan Apa yang diciptakan dan dibawakan oleh Yura Yunita.Film ini adalah adaptasi bebas atas novel berjudul sama karya Laksmi Pamuntjak. Edwin menjadi sutradara dengan naskah tulisan Titien Wattimena. Muhammad Zaidy dan Meiske Taurisia menjadi produser dalam bendera Palari Films. Ini adalah film kedua Palari setelah Posesif.Aruna & Lidahnya dijadwalkan tayang di bioskop pada September 2018.(ELG)