Film One Piece: Red Bakal Tayang di Bioskop Indonesia, Simak Sinopsis dan Jadwalnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Sinopsis

(PAT)

Jakarta: Teka teki mengenai kepastian penayangan film One Piece : Red di Indonesia terjawab. Film terbaru karya Eiichiro Oda tersebut dipastikan akan tayang di bioskop Tanah Air pada September 2022.Kepastian ini diumumkan langsung bioskop CGV Indonesia melalui akun Instagram mereka pada Kamis, 21 Juli 2022. Namun, belum disebutkan tanggal pasti untuk penayangan Film One Piece: Red.(Foto: Instagram@cgv.id)"ONE PIECE FILM: RED. September 2022 di CGV. Kamu sudah siap Nakama?" tulis bioskop CGV Indonesia.Kabar mengenai penayangan film One Piece: Red di bioskop Indonesia ini menjadi kabar gembira bagi para pencinta anime , bahkan penggemar manga One Piece. Mengingat, belum ada pihak bioskop yang memberikan kepastian jadwal tayang film ini sejak trailer dirilis pada Juni 2022.Selain Indonesia, sebanyak 18 negara juga memastikan akan menayangkan film One Piece: Red. Dua di antaranya merupakan negara tetangga Indonesia, yakni Malaysia dan Singapura.Sementara itu, film One Piece: Red dijadwalkan tayang perdana di Jepang pada 6 Agustus 2022.Film One Piece: Red disutradarai franchise Code Geass Goro Taniguchi dan ditulis oleh penulis One Piece: Gold Tsutomu Kuroiwa.Cerita One Piece: Red berpusat di sebuah "Pulau Musik" bernama Elegia. Di pulau itu terdapat karakter bernama Uta yang merupakan diva terbesar di dunia.Uta akan mengadakan konser live perdana di pulau tersebut. Seluruh kru bajak laut Straw Hat, marinir, dan penggemar seluruh dunia pun akan berkumpul menikmati suara Uta.Dalam konser itu juga akan terungkap sebuah rahasia mengenai Uta. Yang mengejutkan adalah Uta ternyata putri dari Shanks. Sosok yang berdekatan dengan karakter utama One Piece, Monkey D Luffy.Dalam trailer film One Piece: Red, Luffy juga mengucapkan suatu hal yang berkaitan dengan perpisahan Uta dan Shanks."Jika dia (Shanks) tahu putrinya melakukan ini, Shanks tidak akan terus diam!" ujar Luffy.