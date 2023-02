Film Indonesia Berjudul Autobiography Tembus Asian Film Awards, Bersanding dengan Sineas Top Dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Film Autobiography menandai debut Makbul Mubarak sebagai sutradara film panjang. Meski karirnya di industri film terbilang baru, nama Makbul sudah dinominasikan di berbagai ajang penghargaan film.Kejeniusan Makbul dalam meramu kisah Autobiography mengantarkannya meraih penghargaan sebagai Penulis Skenario Asli Terbaik di ajang Festival Film Indonesia 2022. Tak cuma dalam kategori tersebut, namanya pun turut dinominasikan untuk kategori sutradara terbaik.Baru-baru ini, nama Makbul turut dinominasikan di salah satu ajang penghargaan film ternama, Asian Film Awards, edisi ke-16 yang diselenggarakan tahun ini. Nama Makbul Mubarak dinominasikan untuk kategori Sutradara Baru Terbaik dan Penulis Skenario Terbaik.Di kategori Sutradara Baru Terbaik, nama Makbul bersanding dengan Saim Sadiq (Joyland - Pakistan), Jigme Trinley (One and Four - China), Chie Hayakawa (Plan 75 - Jepang), dan Kim Se-in (The Apartment with Two Women - Korea Selatan).Sementara untuk kategori Penulis Skenario Terbaik, ada nama Jhung Seo-kyung, Park Chan-wook (Decision to Leave - Korea Selatan), Ryusuke Hamaguchi, OE Takamasa (Drive My Car - Jepang), Liu Jiangjiang, Yu Min (Lighting Up the Stars - China), dan Lav Diaz (When the Waves Are Gone - Filipina).Disandingkan dengan nama-nama besar di industri perfilman Asia, Makbul mengaku tak menyangka. Lewat akun Twitter-nya, @emakbul, Makbul menyampaikan rasa harunya melihat namanya dinominasikan di kategori yang sama dengan Park Chan-wook sekaligus Ryusuke Hamaguchi."Setahun lalu, kalau ada yang bilang kalo di usia karirku yang masih pendek ini, aku bakal satu nominasi sama Park Chan-wook dan Hamaguchi, niscaya bakal kuklitikin ususnya. Tapi, nasib emang kadang suka iseng. Sekarang ususku yang klitik-klitik membaca ini," cuit Makbul.Cuitan Makbul tersebut mendapat respon hangat dari netizen. Mereka turut senang dan mengucapkan selamat atas pencapaian Makbul."Lawannya langsung Decision to Leave sama Drive My Car, ngeri kali bang kece dah emang," cuit @resnadeyy."Apa rasanya satu nominasi bareng sesepuh huhu terharu," cuit @rasyiddd."Weleh weleh disejajarin sama Drive My Car," cuit salah satu netizen."KEREN BANGET MAS!! MEMANG LAYAK. OOT question, Autobiography bisa diusulkan kah jd perwakilan INA buat Oscar 2024?," cuit netizen lainnya.Tentang Park Chan-wook dan Ryusuke HamaguchiPark Chan-wook sendiri merupakan sutradara, penulis skenario, produser, sekaligus kritikus film kenamaan asal Korea Selatan. Decision to Leave yang merupakan film terbarunya jadi karya yang paling banyak mendapat nominasi Asian Film Awards ke-16, yakni 10 nominasi.Sementara Ryusuke Hamaguchi merupakan sutradara dan penulis skenario kenamaan asal Jepang. Di ajang yang sama, Drive My Car yang merupakan film garapannya turut masuk dalam delapan nominasi.Asian Film Awards memang merupakan ajang penghargaan film bergengsi di Asia. Ajang ini pertama kali diselenggarakan pada 2007 oleh Persatuan Festival Film Internasional Hong Kong.Di edisi tahun ini, ada sebanyak 16 kategori yang dilombakan. Duo aktris Indonesia, Happy Salma dan Laura Basuki pun turut dinominasikan untuk kategori Aktris Terbaik dan Aktris Pendukung Terbaik berkat penampilan mereka di film Before, Now, and Then.(Nicholas Timothy Suteja)