7 Studio Anime Berkolaborasi dalam Serial Star Wars: Visions

Tujuh studio anime asal Jepang bekerja sama dengan Disney+ Hotstar. Mereka berkolaborasi dalam serial terbaru berjudul Star Wars: Visions.Ketujuh studio anime Jepang ini memberikan perspektif baru dan menampilkan keunikan karya seni mereka dalam serial Star Wars: Visions. Kumpulan film pendek dari Lucasfilm tersebut akan tayang perdana secara di Disney+ Hotstar mulai 22 September 2021.Ketujuh studio anime asal Jepang itu salah satunya Kamikaze Douga. Kemudian, Geno Studio (Twin Engine), Studio Colorido (Twin Engine), Trigger, Kinema Citrus, Science Saru, dan Production IG.Setiap studio akan menggunakan ciri khas animasi serta gaya bercerita mereka. Dalam hal ini, untuk mewujudkan gambaran mereka terhadap galaxy far, far away.Ketujuh studio yang berkolaborasi itu menghasilkan sembilan episode. Berikut ini daftar lengkapnya.1. Kamikaze Douga - The Duel2. Geno Studio (Twin Engine) - Lop and Och?3. Studio Colorido (Twin Engine) - Tatooine Rhapsody4. Trigger - The Twins5. Trigger - The Elder6. Kinema Citrus - The Village Bride7. Science Saru - Akakiri8. Science Saru - T0-B19. Production IG - The Ninth JediSementara itu, sebagai upaya pertama Lucasfilm merambah ke ranah anime, setiap film pendek Star Wars: Visions menghadirkan ciri khas dari Jepang yang unik. Hal ini diyakini selaras dengan gaya bercerita dan semangat dari film Star Wars.Sejak awal, kisah-kisah yang diceritakan di galaksi Star Wars pun banyak terinspirasi dari budaya Jepang. Seperti mitologi budaya Jepang serta film-film karya Akira Kurosawa.Visi dan inspirasi baru yang hadir dalam Star Wars: Visions pun akan mengeksplorasi lebih jauh warisan budaya Jepang melalui gaya animasi yang unik. Juga tentang sudut pandang dari masing-masing studio anime yang berpartisipasi.(ELG)