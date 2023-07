Zom 100: Bucket List of The Dead Live Action Segera Tayang di Netflix, Catat Tanggalnya!

Zom 100: Bucket List of The Dead Live Action Tayang 3 Agustus





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Sinopsis Zom 100: Bucket List of The Dead

(RUL)

Jakarta: Adaptasi film live action dari serial manga Zom 100: Bucket List of The Dead akan segera tayang. Dijadwalkan live action Zom 100: Bucket List of The Dead akan tayang di platform streaming Netflix. Film live action Zom 100: Bucket List of The Dead menjadi film yang ditunggu oleh penggemar manga karya Harso Aso, mangaka yang juga membuat Alice In Borderland. Zom 100: Bucket List of The Dead menjadi karya kedua Harso Aso yang diadaptasi menjadi live action oleh Netflix setelah sebelumnya serial Alice In Borderland. Netflix telah merilis trailer live action Zom 100: Bucket List of The Dead pada 2 Juli 2023 di kanal YouTube mereka. Dalam trailer tersebut menampilkan tokoh utama Akira Tendou yang diperankan Eiji Akaso yang menjadi karyawan dari sebuah perusahaan yang toxic.Di akhir trailer tersebut diumumkan live action Zom 100: Bucket List of The Dead akan tayang eksklusif hanya di Netflix pada 3 Agustus 2023.“Daripada jadi budak korporat, Akira Tendo sih mendingan wujudin 100 keinginannya sambil ngadepin zombi Ikutin keseruannya di film Zom 100: Bucket List of the Dead, tayang 3 Agustus!,” tulis Twitter Netflix Indonesia @NetflixID seperti dikutip Medcom.id, Rabu, 12 Juli 2023.Akira Tendo adalah fresh graduate yang akhirnya bekerja di bidang yang sangat diinginkannya. Ia bekerja di sebuah perusahaan produksi.Namun, ia akhirnya menyadari perusahaannya tempatnya bekerja merupakan Burakku Kigyou alias perusahaan hitam. Di mana perusahaan tersebut mengeksploitasi karyawannya.Selama tiga tahun Akira menjadi budak korporat di perusahaan tersebut. Hal itu membuatnya lelah baik fisik maupun mental dan membuatnya seperti zombie. Setiap harinya terpikir untuk tidak berangkat kerja, tetapi ada rasa tanggung jawab yang membuatnya akhirnya tetap berangkat.Hingga suatu pagi, ketika Akira membayar tagihan, ia menemukan tuan tanahnya telah berubah menjadi zombie. Dan seluruh warga kota telah menjadi zombie.Akira pun lari dari kejaran zombie yang ada di apartemennya. Ia berlari demi hidupnya, namun bukannya takut ia justru merasa hidup dan yang paling penting tidak perlu lagi pergi ke kantor.Akira akhirnya terpikir untuk melakukan hal-hal yang ia inginkan sebelum menjadi zombie. Ia pun mendaftar semua keinginannya dalam sebuah buku catatan. Perjalanan Akira mewujudkan keinginannya itu pun dimulai.