Anime Zom 100: Bucket List of The Dead, Jadwal dan Link Streaming Sub Indo

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jadwal dan Link Streaming Zom 100: Bucket List of The Dead Sub Indo

(RUL)

Jakarta: Episode perdana anime Zom 100: Bucket List of The Dead sudah tayang pada Minggu, 9 Juli 2023. Berikut ini jadwal dan link streaming Zom 100: Bucket List of The Dead sub Indo.Anime yang bercerita tentang seorang karyawan bernama Akira Tendou di perusahaan produksi ternama yang hidupnya seperti zombie. Akira menjadi budak korporat di sebuah perusahaan yang merupakan Burakku Kigyou alias perusahaan hitam. Ia bekerja hampir setiap hari hingga harus lembur panjang dengan tekanan berlebih.Pekerjaan tersebut dilakoni Akira selama tiga tahun hingga membuatnya lelah secara fisik dan mental. Setiap harinya kepikiran untuk tidak berangkat kerja. Namun, tekanan di tempat kerjanya membuatnya tetap berangkat kerja.Namun, hingga suatu hari wabah zombie menyerang kota dan membuat semua warga menjadi zombie. Kondisi tersebut membuatnya tidak bisa berangkat kerja.Menyadari hal tersebut Akira merasa senang karena tidak harus berangkat kerja lagi. Ia pun merasa lebih hidup dengan kondisi kota yang telah dipenuhi oleh zombie.Akira pun membuat sebuah daftar keinginan sebelum dirinya menjadi zombie dalam sebuah buku catatan “100 hal yang ingin aku lakukan sebelum menjadi zombie”.Cerita Akira bertahan hidup untuk mewujudkan keinginannya sebelum menjadi zombie itu dalam 12 episode. Anime Zom 100: Bucket List of The Dead tayang setiap minggu.Anime Zom 100: Bucket List of The Dead dapat ditonton di platform streaming resmi. Berikut link Zom 100: Bucket List of The Dead sub Indo:Kamu juga bisa menonton Zom 100: Bucket List of The Dead sub Indo di kanal YouTube Muse Indonesia.