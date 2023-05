Tayang 3 Mei, Tiket Guardians of The Galaxy Vol. 3 Sudah Bisa Dipesan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Guardians of The Galaxy Vol. 3 akan tayang di bioskop Indonesia mulai 3 Mei 2023. Film ini menjadi penutup dari trilogi Guardians of The Galaxy sekaligus jadi perpisahan sutradara James Gunn dari proyek film-film Marvel.Film ini mengambil latar waktu tepat setelah Avengers: Endgame. Peter Quill alias Star-Lord (Chris Pratt) dikisahkan masih belum move on dari kematian pacarnya, Gamora (Zoe Saldana). Quill masih belum bisa menerima kehadiran Gamora yang berasal dari masa waktu yang berbeda. Patah hati membuat Quill jadi sering mabuk-mabukan.Dalam masa-masa tersebut, Adam Warlock (Will Poulter) menerobos markas Quill, dkk. Adam Warlock berhasil membuat Quill, dkk babak belur dan kemudian ia mengincar Rocket Racoon.Quill dan yang lainnya pun mencoba segala cara demi menyelamatkan Rocket yang sekarat, tapi mereka menemui rintangan karena tubuh Rocket telah diprogram khusus sehingga sangat sulit untuk diobati dengan pengobatan biasa.Di saat Quill, dkk mengupayakan segala cara demi menyelamatkan Rocket, masa lalu sang rakun pun terungkap. Rocket ternyata pernah terlibat dengan sosok bernama High Evolutionary (Chukwudi Iwuji).Guardians of The Galaxy Vol. 3 disebut jadi angin segar buat para pencinta film-film Marvel Cinematic Universe (MCU). Sejumlah jurnalis dan kritikus luar negeri menyebut kalau film ini punya standar yang lebih tinggi dibanding film-film MCU yang rilis beberapa tahun terakhir, mulai dari segi teknis produksi, chemistry para pemeran, cerita, hingga efek visual.Film ini juga disebut jadi kado perpisahan yang manis dari sutradara James Gunn dan berhasil meninggalkan kesan yang cukup dalam setelah menontonnya.