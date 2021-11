The Medium, FIlm Horor Korea-Thailand Cerita Soal Perdukunan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Film bergenre horor , The Medium, tengah menjadi perbincangan publik lantaran mengangkat ritual mistis perdukunan yang familiar di telinga orang Indonesia. The Medium merupakan film kolaborasi Korea-Thailand garapan Banjong Pisanthanakun dan diproduseri Na Hong Jin.Sejak dirilis di Korea pada 14 Juli 2021, The Medium berhasil menduduki peringkat pertama box office Korea Selatan. Pada hari pertama penayangannya, film ini berhasil mendapat 129.917 penonton.Tak hanya itu, The Medium menduduki peringkat kedua di antara film Korea lainnya dan meraup pendapatan sebesar US$ 5,73 juta. The Medium juga berhasil menyabet penghargaan utama sebagai 'Best of Bucheon' dalam Festival Film Internasional Bucheon Korea Selatan. Film horor itu juga mendapatkan hadiah utama di Edisi Hibrida Festival Film Fantasi Bifan. Penghargaan itu berkat aktor-aktor terbaik Thailand yang membintangi The Medium seperti Sawanee Utoomma, Narilya Gulmongkolpech, Yasaka Chaisorn, dan Sirani Yankittikan.Film The Medium sudah tayang di bioskop Tanah Air sejak 20 Oktober lalu, menghadirkan adegan menyeramkan dan jalur cerita yang mencekam. Jika selama ini film horor lebih banyak memunculkan sosok hantu, The Medium tampil berbeda dengan membahas dunia perdukunan.Baca: Tonton Film Jepang Gratis di Japanese Film Festival Online 2022 Film ini mengisahkan sekelompok tim dokumenter film yang pergi ke daerah Isan di Thailand untuk mendokumentasikan kehidupan perdukunan. Di sana, mereka mendapat seorang narasumber dukun bernama Nim.Dukun tersebut mengaku dirasuki roh Bayan, dewa yang disembah masyarakat di desa setempat. Nim menjadi dukun menggantikan kakak perempuannya, Noi, yang menolak meneruskan warisan keluarga sebagai dukun (medium).Tugas sebagai dukun telah berlangsung sejak zaman nenek dan bibi dari pihak ibunya. Kini, Nim menjadi penerus mereka. Namun, keanehan mulai terjadi kepada anak Noi bernama Mink.Keanehan itu membawa adegan semakin mencekam. Lantas bagaimana kelanjutan nasib tim dokumenter, sang dukun, dan Mink? Saksikan kisahnya dalam film The Medium 2021 yang saat ini tayang di seluruh bioskop Tanah Air.