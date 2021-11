Tonton Film Jepang Gratis di Japanese Film Festival Online 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Festival film besutan Japan Foundation, Japanese Film Festival (JFF) Online 2022, akan digelar pada 14-27 Februari 2022, namun pada 15 hingga 21 November 2021, terdapat lima film pembuka yang dapat disaksikan secara daring dan gratis.Festival ini merangkul penonton Indonesia dengan cara menyediakan teks bahasa Indonesia dalam 20 film yang akan ditayangkan, termasuk lima film pembuka yang akan tayang bulan ini. Lima film itu adalah Little Nights, Little Love (2019, sutradara: IMAIZUMI Rikiya), DANCE WITH ME (2019, sutradara: YAGUCHI Shinobu), GON, THE LITTLE FOX (2019, sutradara: YASHIRO Takeshi), The Great Passage (2013, sutradara: ISHII Yuya), Tora-san in Goto (2016, sutradara: OURA Masaru)."JFF berkomitmen untuk menghadirkan film-film Jepang dari beragam genre seperti animasi, drama, komedi, misteri, dokumenter, hingga klasik, serta menyediakan platform pertukaran pengetahuan kebudayaan melalui diskusi bertemakan film dan isu-isu yang dihadirkan dalam film. JFF ONLINE 2022 akan menayangkan 20 film yang disertai dengan 15 teks bahasa asing termasuk bahasa Indonesia," seperti tertulis dalam keterangan pers yang dirilis JFF Online 2022.Festival film ini diikuti sejumlah negara, antara lain Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Myanmar, Kamboja, India, Korea, Nepal, Bangladesh, Amerika Serikat, Meksiko, Brazil, Argentina, Ekuador, Peru, Spanyol, Italia, Mesir, Hungaria, Jerman, Selandia Baru, Australia, dan lainnya. Festival ini dapat diikuti secara gratis dan di mana saja dengan gawai yang mendukung.JFF diinisiasi pada 2016 oleh Japan Foundation, dan awalnya diselenggarakan di 10 negara Asia Tenggara dan Australia. Pada tahun 2017 festival ini juga digelar di India dan kemudian Rusia pada tahun 2018. Pada 2019, festival ini diselenggarakan di 56 kota di 12 negara dengan jumlah penonton mencapai 170 ribu orang. Tahun 2020, karena pandemi, festival ini digelar secara daring.JFF Online dapat disaksikan dengan klik di sini.