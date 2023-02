5 Fakta Bloater, The Infected Tertinggi yang Muncul di The Last of Us Episode 5

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

5 Fakta Bloater di Serial The Last of Us

1. The Infected Tertinggi

2. Sangat Kuat

3. Membuat Bom dari Jamur di Tubuhnya

4. Kelemahannya adalah Api

5. Diperankan Adam Basil

Jakarta: Serial The Last of Us episode 5 ramai menjadi perbincangan. Khususnya ketika adegan kemunculan monster mengerikan bernama Bloater.Bloater muncul ketika Joel dan Ellie keluar dari Kansas City bersama Henry dan Sam adiknya yang kabur dari kejaran gerakan pemberontak. Namun, pelarian mereka ketahuan oleh gerakan pemberontak.Joel yang berada berhasil merebut senjata dari sniper gerakan pemberontak melakukan tembakan perlindungan agar Ellie, Henry, Sam bisa melarikan diri. Tembakan tersebut pun terkena pengemudi truk. Sehingga truk tersebut menabrak sebuah rumah dan terbakar.Truk terbakar tersebut kemudian jatuh ke lubang pembuangan, dan di balik kobaran api itu muncul segerombolan The Infected makhluk yang terinfeksi jamur cordyceps.Bukan hanya Clickers, Bloater juga muncul. Monster ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan saking kuatnya di bisa mengoyak tubuh manusia menjadi dua bagian dengan tangannya. Salah satu korbannya adalah Perry dari gerakan pemberontak.Berikut ini 5 fakta monster mengerikan bernama Bloater ini:Bloater merupakan tahapan tertinggi dari makhluk hidup yang terinfeksi jamur cordyceps. Untuk sampai tahapan ini The Infected sudah terinfeksi selama beberapa tahun dan terus bertahan hidup.Meski lambat dan buata Bloater sangat kuat dan tangguh. Pertumbuhan jamur di area tubuhnya berfungsi sebagai pelapis pelindung. Kemampuan tersebut membuat makhluk raksasa ini menjadi paling berbahaya dari The Infected lainnya.Bukan sekedar kuat, Bloater juga bisa menggunakan jamur yang ditubuhnya sebagai senjata. Ia bisa merobek jamur yang dari tubuh untuk digunakan sebagai bom spora dan melemparkannya ke musuhBloater yang rentan dengan api. Karena itu, untuk melawannya harus menggunakan api.Bloater yang muncul perdana di serial The Last of Us episode 5 berjudul “ENDURE AND SURVIVE” ini diperankan oleh Adam Basil. Ia adalah aktor dan juga stuntman yang pernah main di beberapa film seperti Beauty and the Beast, The Northman, dan Venom: Let There Be Carnage.(Adam Basil menjadi Bloater di The Last of Us/Instagram @adam.basil)