Ada Super Bowl, The Last of Us Episode 5 Tayang Lebih Cepat, Ini Jadwalnya

Jadwal tayang The Last of Us episode 5

Stream it early on #HBOGO.



The next episode of #TheLastOfUs premieres Saturday 11 Feb at:



9am BKT/JKT

10am HKT/MYT/PHT/SGT/TWT pic.twitter.com/LbjEeoOVLz — HBO Asia (@HBOAsia) February 6, 2023

Jakarta: HBO akan merilis episode terbaru serial The Last of Us lebih cepat. Ini lantaran pada hari penayangan bertepatan dengan Super Bowl LVII (final NFL 2022).Biasanya serial original HBO The Last of Us tayang setiap Minggu jam 9 malam waktu Amerika Serikat. Sedangkan di Indonesia The Last of Us tayang setiap Senin, pukul 09.00 WIB.Episode kelima serial yang diadaptasi dari game eksklusif Playstation ini tayang lebih cepat. Artinya pekan ini HBO merilis dua episode sekaligus. Para fans tentu harus berterima kasih dengan Super Bowl.Super Bowl sendiri merupakan acara yang paling banyak dintonton di televisi di AS. Super Bowl LVII akan mempertemukan Philadelphia Eagles vs Kansas City.The Last of Us episode terbaru ini bukan hanya tayang lebih cepat di AS, tetapi juga di Asia. Hal tersebut telah dikonfirmasi HBO Asia di akun Twitter resmi mereka.Dikutip dari Twitter resmi HBO Asia @HBOAsia, serial HBO The Last of Us episode 5 sub Indo tayang pada Sabtu, 11 Februari 2023. The Last of Us episode teranyar ini dapat ditonton secara streaming mulai pukul 09.00 WIB di HBOGO.“Streaming lebih awal di #HBOGO. Episode berikutnya dari #TheLastOfUs tayang perdana Sabtu 11 Feb,” tulis @HBOAsia seperti dilihat Medcom.id, Selasa, 7 Februari 2023.Sebelumnya, episode keempat serial The Last of Us sudah tayang pada Senin, 6 Februari 2023. Di episode terbaru itu menceritakan perjalanan Joel dan Ellie ke barat mencari Tommy (adik Joel).Di episode keempat ini banyak kejutan bagi pecinta game The Last of Us. Salah satunya adalah munculnya karakter baru, yakni Perry. Karakter baru tersebut diperankan oleh karakter asli di game, yaitu Jeffrey Pierce yang merupakan pemeran asli Tommy di versi gamenya.