Pengalaman Mistik Sutradara Saat Syuting The Nun

Sutradara Corin Hardy mengaku mendapat sebuah pengalaman mistik atau supranatural di tengah proses syuting film horor The Nun. Menurut Corin, dia bertemu dua hantu tentara Rumania di sebuah ruangan terpisah, yang awalnya dia pikir sebagai dua kru departemen suara.The Nun adalah film kelima dalam semesta fiksi Conjuring produksi New Line Cinema (Warner Bros). Kisahnya mengambil latar dua dekade sebelum iblis Valak meneror pasangan paranormal Ed dan Lorraine Warren dalam The Conjuring 2 (2016).Dalam The Nun, kisah horor dengan iblis Valak terjadi di sebuah biara kuno Romania. Seorang pastur dengan masa lalu kelam dan seorang calon biarawati dikirim oleh Vatikan ke biara itu untuk menyelidiki kasus kematian biarawati muda. Mereka juga harus menghadapi kekuatan jahat yang menampakkan diri dalam wujud setan biarawati.Pengalaman mistik Corin, seperti diceritakan dalam wawancara dengan Screen Rant, berlangsung saat para kru dan pemain sedang berada di dalam hutan Mogosoaia di Rumania. Mereka sedang mengambil gambar untuk sekuen koridor salib. Koridor ini terletak di bawah tanah dan harus dilewati tokoh utama Irene (Taissa Farmiga) untuk menuju sebuah pintu."Dari segi supranatural, aku bertemu dengan sepasang, yang aku pikir adalah, hantu Rumania," kata Corin, seperti dikutip Screen Rant, Kamis, 6 September 2018.Syuting dilakukan di lorong bawah tanah sungguhan yang gelap di dalam hutan. Menurut Corin, lorong ini punya dinding yang becek dengan tetesan lendir atau lumpur."Aku bekerja dari sebuah kamar gelap di koridor, sebuah ruangan tertutup. Begitu masuk ruangan, aku melihat dua orang yang aku pikir adalah anak (departemen) suara, dan ruangan itu sangat gelap, minim cahaya. Aku bilang halo ke mereka," tutur Corin.(Baca juga: Film Horor Eropa "Suspiria" akan Dirilis di Indonesia Setelah itu, Corin memantau gambar hasil syuting lewat layar monitor. Dia dan tim menemui kesulitan teknis terkait perputaran kamera. Setelah adegan diulang beberapa kali, mereka akhirnya mendapat gambar yang diharapkan. Corin gembira dan mengepalkan tangan ke udara, sembari menoleh ke arah belakang."Aku berbalik untuk melihat apakah dua orang tadi juga melihat gambarnya, tapi tak ada siapapun di sana, tak ada satupun orang yang duduk di ruangan, tak ada yang masuk atau keluar, dan momen itu, satu hal yang bisa aku jelaskan sungguh-sungguh, adalah bahwa ada hantu Rumania. Maksudku, itu hutan," pungkas Corin.Corin adalah sutradara asal Inggris kelahiran 1975. Debut film panjangnya sebagai sutradara adalah film horor The Hallow (2015), tentang sebuah keluarga yang pindah ke kawasan terpencil Irlandia dan harus menghadapi teror setan dari hutan.The Nun adalah film panjang kedua Corin sebagai sutradara. Naskah film ini digarap Gary Dauberman, yang sebelumnya juga menulis Annabelle (2014) dan Annabelle: Creation (2017). The Nun telah tayang di bioskop Indonesia sejak Rabu, 5 September 2018.(TIN)