Kru dan Bintang Film Guardians of The Galaxy 3 Emosional saat Syuting

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Zoe Saldana yang memerankan karakter Gamora di film trilogi Guardians Of The Galaxy membeberkan bahwa selama syuting film ketiga Marvel Cinematic Universe (MCU) tersebut, suasana atmosfer kru sangat emosional.Dalam wawancara bersama Empire, bintang Avatar tersebut menyebutkan dirinya merasakan nostalgia saat syuting."Terasa pahit, setelah bertahun-tahun komplain memakai riasan hijau tersebut, saya menjadi merasa nostalgia." ujarnya.Zoe Saldana melanjutkan bahwa dirinya beserta kru film MCU tersebut menjadi emosional saat film digarap."Ada banyak perasaan melankolis di sini, tapi juga kebanggaan bahwa kami telah meraih sesuatu yang bagus. James Gunn telah menulis sebuah cerita indah, yang membuat kami emosional saat syuting." kata Saldana.Dia juga mengungkapkan bahwa virus covid-19 varian Omicron berdampak pada proses produksi film."Omicron berdampak buruk bagi kami setiap harinya, tapi kami berusaha adaptasi dan kami bahagia." tutupnya.Diketahui, James Gunn mengkonfirmasi bahwa film ketiga dari trilogi Guardians of The Galaxy menjadi film terakhir di mana karakter Star-Lord, Gamora, Drax the Destroyer, Groot dan Rocket Racoon akan terlihat bersama. Gunn sendiri saat ini sedang sibuk menggarap serial DC, Peacemaker yang merupakan spin-off dari film The Suicide Squad buatannya.