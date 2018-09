Joko Anwar Garap Tiga Film bersama Produser Crazy Rich Asians

Setelah Pengabdi Setan, sutradara-penulis Joko Anwar menyiapkan tiga proyek film lain bersama Rapi Films dan CJ Entertainment. Namun tidak hanya Rapi dan CJE, ketiga proyek film ini juga akan digarap dalam naungan Ivanhoe Pictures dan BASE Entertainment.Ivanhoe Pictures, dengan produser John Penotti, adalah salah satu perusahaan produksi untuk film Crazy Rich Asians (2018) dan serial horor Ghoul (2018). BASE adalah perusahaan produksi Indonesia dari produser Shanty Harmayn, yang sebelumnya ikut membuat Sang Penari (2011) dan Kulari ke Pantai (2018).Keempat perusahaan tersebut akan bekerja sama dalam pengembangan naskah, pendanaan, produksi, dan distribusi. BASE akan menangani distribusi khusus Indonesia.Ketiga proyek itu, menurut laporan Variety, diberi judul Impetigore, The Vow, dan Ghost in the Cell. Semua berasal dari naskah Joko Anwar yang juga akan menjadi sutradara."Menyatukan keahlian dari perusahaan produksi internasional mapan seperti Ivanhoe dan CJ Entertainment dengan kemampuan entitas lokal BASE Entertainment dan Rapi Films, yang mana punya pemahaman penting atas penonton Indonesia dan pasar yang berkembang cepat, adalah sebuah kerja sama menarik bagi perusahaan kolektif kami," kata John Penotti, seperti dikutip Variety.Pengabdi Setan adalah film panjang keenam arahan Joko dan sekaligus yang terlaris di bioskop. Pada 2017, film ini meraup angka penjualan tiket 4,2 juta lembar dan menjadi film horor terlaris di Indonesia sejak 2007.Saat ini, Joko sedang menyiapkan film adaptasi Gundala bersama Screenplay Films dan Bumi Langit Studios.(ELG)